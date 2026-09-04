Puerto Rico comenzó su participación en la Copa Mundial Femenina de Baloncesto FIBA 2026 con una derrota el viernes por 70-54 ante Australia, que controló el partido prácticamente desde el salto inicial en la Max-Schmeling-Halle de Berlín.

La selección australiana tomó ventaja temprano y Puerto Rico nunca pudo colocarse al frente en el marcador durante los 40 minutos.

Arella Guirantes encabezó la ofensiva puertorriqueña con 14 puntos y 10 rebotes, mientras Trinity San Antonio aportó 11 puntos. Sin embargo, la selección boricua confrontó dificultades para encontrar consistencia ofensiva ante la defensa australiana.

Puerto Rico lanzó para un 30% de campo, al acertar 21 de sus 70 intentos, y convirtió apenas cinco de sus 18 tiros de tres puntos.

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Australia, por su parte, contó con una destacada actuación de Steph Talbot, quien terminó con 19 puntos, ocho rebotes y tres asistencias. Talbot acertó siete de nueve tiros de campo y cuatro de seis desde la línea de tres puntos.

Ezi Magbegor añadió 11 puntos y nueve rebotes para Australia, mientras Alanna Smith y Jade Melbourne terminaron con 10 puntos cada una.

Las australianas establecieron el control temprano y llegaron a tener ventaja de 19-6 durante el primer parcial. Puerto Rico respondió con una racha de 10-0 entre el cierre del primer cuarto y el inicio del segundo, reduciendo la diferencia a tres puntos, 19-16.

Brianna Jones anotó seis puntos durante ese avance y San Antonio añadió cuatro, pero Puerto Rico no pudo completar la remontada.

El momento decisivo llegó en el tercer parcial.

Puerto Rico se había acercado a 40-38 con poco más de tres minutos restantes en el período, pero Australia respondió con una corrida de 11-0 para ampliar la ventaja a 51-38.

Talbot anotó seis puntos durante esa secuencia, que terminó por cambiar el rumbo del partido.

Australia mantuvo el control en el último parcial y llegó a su mayor ventaja de 16 puntos antes de cerrar el encuentro con el marcador de 70-54.

Además de los 14 puntos de Guirantes y los 11 de San Antonio, Tayra Meléndez terminó con seis puntos y siete rebotes. Imani McGee-Stafford aportó 11 puntos y 12 rebotes, aunque enfrentó una difícil noche ofensiva al acertar cuatro de 17 tiros de campo.

Puerto Rico volverá a la cancha el domingo para medirse a Bélgica.