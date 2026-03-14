Caitlin Clark y Paige Bueckers elogiaron la labor de la Selección Nacional de Puerto Rico tras liderar el jueves una abultada victoria de Estados Unidos en el clasificatorio femenino a la Copa del Mundo de la FIBA 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

A pesar de que las estadounidenses se impusieron con facilidad por 91-48, Clark no estaba satisfecha con el desempeño de su equipo. Entendió que no jugaron bien y lucieron un poco desordenadas, especialmente en transición por la cantidad de faltas que cometieron (18).

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Sin embargo, al ser abordada por Primera Hora sobre el trabajo que hicieron las “12 Guerreras” ante las campeonas del mundo, no dudó en soltar palabras de halago.

“Pensé que jugaron con mucha pasión. Me pareció que fueron agresivas y que la afición estuvo increíble. Sin duda, fue un ambiente divertido para jugar”, dijo Clark a este medio después del triunfo.

Paige Bueckers se levanta para lanzar al canasto durante el juego entre Puerto Rico y Estados Unidos. ( Xavier Araújo )

Lo cierto es que la armadora del Fever de Indiana en la WNBA no tuvo su mejor noche. Terminó con ocho puntos y falló cuatro de los seis tiros que tomó en 18:37 minutos. Bueckers, por su parte, fue la líder en anotación de Estados Unidos con 16 unidades, incluyendo dos triples, cuatro rebotes y tres asistencias. Al igual que Clark, la escolta de las Wings de Dallas elogió la labor de las puertorriqueñas en ambos lados de la cancha.

“Lucharon y se alimentaron del apoyo de la afición local. Tenían una intensidad y garra únicas. Nunca se rindieron. Querían competir en ambos lados de la cancha. Jugaron muy físico. No nos dieron respiro en ningún momento”, admitió Bueckers.

“También jugaron a un ritmo rápido. Subían y bajaban la cancha, nos estiraron un poco en defensa y aprovecharon eso en la transición en ataque. Nos hicieron la vida difícil”, agregó.

Tanto Clark como Bueckers son consideradas el futuro del baloncesto femenino y forman parte del poderoso quinteto que trajo Estados Unidos para el clasificatorio mundialista, que se celebrará en el “Choliseo” hasta el 17 de marzo.

Este certamen, en el que también participan España, Italia, Nueva Zelanda y Senegal, repartirá tres boletos para el Mundial, ya que las norteamericanas aseguraron su plaza al ganar el AmeriCup 2025.

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Puerto Rico, por su parte, necesita al menos dos victorias para quedarse con uno de esos tres espacios. Después de empezar el torneo con dos derrotas ante Italia y España, tendrá este sábado otra dura prueba ante España.

La apuesta del dirigente puertorriqueño Gerardo “Jerry” Batista es conseguir la victoria el domingo y el martes ante quizá los seleccionados más débiles del Premundial: Senegal y Nueva Zelanda. Además, espera tener disponible a Arella Guirantes en ambos encuentros.

La entrenadora estadounidense Kara Lawson opinó que todos los equipos tienen opciones reales a clasificar cuando se trata de un certamen como este, pero indicó que las “12 Guerreras” tienen las cualidades para lograrlo.

“Creo que cuando llegas a este tipo de torneos, cada equipo tiene una oportunidad real, pero la base para eso es jugar con mucho esfuerzo y ejecutar bien. Me pareció que ellas lo hicieron, especialmente sin una de sus mejores jugadoras, Guirantes. Creo que hay mucho que destacar de su equipo y deberían sentirse bien con su desempeño”, expresó Lawson.

Guirantes se perdió el segundo de Puerto Rico en el clasificatorio debido a unas molestias con las que ha estado lidiando desde que salió de Israel hace dos semanas. Allí estuvo varios días atrapada debido al cierre del espacio aéreo provocado por la reciente escalada militar en Medio Oriente.