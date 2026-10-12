MIAMI — Una camiseta de visitante de Michael Jordan, usada en un partido y autografiada, de las Finales de la NBA de 1998 se ha vendido en una transacción privada por 14 millones de dólares, según anunció el lunes una casa de subastas, que la calificó como el precio más alto jamás pagado por un objeto de recuerdo del baloncesto.

La empresa Hunt Auctions, con sede en Pensilvania, anunció la venta mediante acuerdo privado e identificó al comprador como el inversor inmobiliario de Miami Ron Firman. La camiseta roja es la que Jordan llevó en el segundo partido de esa serie, el 5 de junio de 1998; él y los Chicago Bulls vencieron esa noche a los Utah Jazz, igualando así la serie a un partido cada uno.

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Jordan y los Bulls acabarían ganando la serie en seis partidos, lo que supuso el sexto y último título de su carrera como miembro del Salón de la Fama. Esa temporada 1997-98 fue el tema central de la serie documental de 10 episodios «Last Dance», estrenada en 2020.

«Aunque la importancia de Michael Jordan en el mercado de los objetos de colección deportivos está consolidada desde hace tiempo, ahora ha alcanzado el nivel de una clase de activos de élite que suele reservarse para obras de arte emblemáticas», afirmó David Hunt, presidente de Hunt Auctions. «Estamos muy satisfechos de haber podido facilitar esta venta histórica, que supone otro hito para nuestro sector».

El precio de 14 millones de dólares sería el segundo más alto conocido por una camiseta usada en un partido, solo superado por los 24.12 millones de dólares pagados en 2024 por la camiseta que llevaba Babe Ruth, de los Yankees de Nueva York, cuando bateó el jonrón «called shot» contra los Cubs de Chicago en el Wrigley Field, en el tercer partido de la Serie Mundial de 1932.

Esta venta supone, como mínimo, la tercera vez que una camiseta de Jordan de aquellas finales de 1998 alcanza un precio de al menos 10 millones de dólares. Una camiseta del primer partido se vendió en subasta por unos 10,1 millones de dólares en 2022, y otra del tercer partido se subastó el mes pasado por unos 12,3 millones de dólares.

«Michael Jordan fue un jugador con un talento increíble, admirado en todo el mundo», afirmó Firman en un comunicado de prensa difundido por la casa de subastas. «Estoy muy ilusionado con esta adquisición».

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La camiseta que compró Firman la había adquirido originalmente un coleccionista privado a los Bulls en 2003, según explicó Hunt, quien añadió que «se ha mantenido dentro de una cadena de custodia concisa, ya que solo ha cambiado de manos una vez desde el comprador original».

Prácticamente cualquier objeto relacionado con las finales de 1998 y la última temporada de Jordan con los Bulls ha despertado un enorme interés entre los coleccionistas. En 2023, un par de zapatillas Air Jordan que llevó en el segundo partido contra los Jazz se vendió en Sotheby’s por 2,2 millones de dólares, lo que se calificó en aquel momento como «un nuevo récord mundial de las zapatillas más caras jamás vendidas».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.