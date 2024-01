Sin duda, los Cangrejeros de Santurce han sido los protagonistas de esta temporada muerta del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Primero, sorprendieron a la liga a principios de octubre, tras adquirir al veterano armador Walter Hodge Jr. después de nueve años con los Capitanes de Arecibo. Y esta semana enviaron a Gian Clavell a los Piratas de Quebradillas por tres turnos de primera ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2024, 2025 y 2028.

Santurce había dado señales de que entraría a la próxima temporada en modo campeonato o nada al deshacerse del explosivo escolta de 26 años, Alfonso Plummer, por Hodge Jr., quien comenzaría el torneo con 37 años. Por eso, salir de una de sus mejores armas ofensivas en Clavell era algo que no parecía estar escrito en el libreto, y menos aún luego de haber acordado en septiembre una extensión con el canastero por un año.

Tras el traspaso de Clavell, los Cangrejeros tienen el tercer y cuarto turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2024, una movida que el gerente general santurcino, René Morales, confía que rendirá frutos de inmediato.

“Sabemos el talento que viene. Nosotros estamos reclutando jugadores y hablando con sus agentes para que sometan sus documentos. Hay unos que ya lo han hecho y por eso nos atrevemos a hacer un movimiento como este”, indicó Morales en entrevista con Primera Hora.

“Se trató de conseguir picks más altos, pero no llegamos a un acuerdo. Así que entendemos que, con el tercer y cuarto turno, vamos a escoger jugadores elites para el presente y futuro del equipo”, agregó.

Por esta razón, el gerente general de Santurce aseguró que al momento no está considerando realizar cambios en los que tenga que soltar los dos turnos de primera ronda porque ya entabló conversaciones con múltiples agentes de canasteros que se inscribirán en el sorteo. Pero, no descarta incluir los turnos en un traspaso que adquirieran a uno de los primeros dos picks o un jugador de alto nivel que los ayude a conquistar el cetro este año.

“Estamos buscando competir, desarrollar, pero también queremos ganar este año”, afirmó.

“Ahora mismo, no cambiamos esos turnos porque lo hicimos con un propósito y es que sabemos lo que vamos a escoger en el sorteo. Obviamente, de aquí a allá pasan muchas cosas y, si ofrecen cosas grandes, uno siempre las va a ver”, explicó.

Morales detalló que se comunicó con los agentes de Ethan Thompson y Moe Harkless. Además, dijo que están interesados en Enrique Freeman, quien está en su quinto año jugando baloncesto colegial en Estados Unidos con la Universidad de Akron, Ohio.

Ethan Thompson jugó con la Selección Nacional en la Copa del Mundo de la FIBA. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Para adquirir a Thompson necesitarán tener la primera selección del draft, ya que el apoderado de los Osos de Manatí, Juan Carlos Ozuna, ha sido vocal de que escogerá al escolta con el primer turno si este se inscribe. Thompson, de 24 años, está militando con los Capitanes de Ciudad México en la NBA G League, en donde promedia 21.6 puntos, 5.4 rebotes y tres asistencias en 18 partidos.

Por su parte, Harkless es un delantero, de 30 años y 6′8″ de estatura, con 10 años de experiencia en la NBA y, actualmente, viste los colores del Remix de Rip City en la NBA G League.

Yo te puedo asegurar que sí, viene algo. Lo estamos trabajando y por eso este riesgo es calculado y no algo que se decidió a última hora. - René Morales, gerente general de los Cangrejeros de Santurce

No obstante, Morales señaló que los tres jugadores anteriores no fueron la razón por la que acordaron el canje con los Piratas, sino otros “dos o tres” canasteros que se inscribirán en el sorteo y cuyos nombres no quiso revelar.

“Yo tengo dos o tres que voy a dejar para nosotros y, más o menos, fueron la razón por la que nos metimos en esto porque ya trabajamos con sus agentes y los tenemos. Me quedaré con ellos porque ya la asignación la hicimos, aunque no descarto que en el sorteo pasen cosas y entonces sea un Harkless, Ethan o Freeman”, contó.

El gerente general de los Cangrejeros también sostuvo que el martes la mayoría de los 12 equipos que confeccionan el torneo se comunicaron con él interesados en los dos turnos de primera ronda que ahora tiene la franquicia en el venidero sorteo.

“Tuve una conversación con casi todos los equipos de la liga. Estaban intrigados por los picks y por lo que va a suceder ahora. Yo sé que todo el mundo levantó bandera y se preguntan qué pasó aquí o qué viene por ahí. Yo te puedo asegurar que sí, viene algo. Lo estamos trabajando y por eso este riesgo es calculado y no algo que se decidió a última hora”, sentenció.

Una de las metas que se trazó Morales para la próxima campaña es comenzar desde la primera jornada con el equipo completo. Esto es algo que no hubiese sido imposible con Clavell por sus compromisos en Europa con el club ucraniano BC Prometey en la liga profesional de Letonia-Estonia.

Morales no quiso abundar si el desgarre del menisco en una rodilla, que sufrió Clavell, de 30 años, a finales de mayo fue una de las razones del traspaso.

Los jugadores tienen hasta el martes, 15 de febrero, para someter la hoja de inscripción del Sorteo de Nuevo Ingreso 2024.