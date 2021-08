Carla Cortijo piensa en grande. Así fue durante su trayectoria como jugadora de baloncesto y no será la excepción en su faceta como ‘coach’.

La excanastera de las Gigantes de Carolina y, además, de la Selección Nacional Femenina asegura que su experiencia como integrante del cuerpo técnico de los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) es el primer paso que la llevará hacia alcanzar otros peldaños.

Cortijo se está mojando los pies como asistente en una liga masculina, pero advirtió que sus metas son, algún día, dirigir el Equipo Nacional femenino y hasta en la WNBA.

“Obviamente es diferente trabajar con hombres. No es algo a lo que estoy acostumbrada, pero me gusta el reto. Tengo el respeto de los jugadores, de los demás coaches y el apoyo, que es lo más importante. Ha sido un proceso de crecer, aprender y no me arrepiento ser parte de los Cangrejeros”, compartió Cortijo. “Ha sido experiencia gratificante y espero seguir”.

Cortijo, de 34 años, es una de las canasteras puertorriqueñas más condecoradas a nivel local. Obtuvo múltiples campeonatos en el Baloncesto Superior Nacional Femenino con las Gigantes. Lleva la distinción de haber vestido la camiseta del Atlanta Dream en al WNBA desde el 2015 al 2017. Además, fue integrante de las selecciones femeninas que ganaron medallas de oro en Juegos Centroamericanos (2010) y Panamericanos (2011), aparte de dos preseas de plata en torneos Centrobaskets.

Carla Cortijo no deja de aprender de la mano de Néstor García (derecha, dirigente de los Cangrejeros) y del excanestero Larry Ayuso. ( Suministrada / Cangrejeros de Santurce )

Luego, estuvo tres años persiguiendo otros intereses antes de tomar la decisión afirmativa de que era el momento para establecerse como asistente.

“Las cosas pasan por algo y en el momento indicado. Cuando me retiré, no lo veía como una posibilidad. No lo quería hacer. Después de las lesiones, no quería saber de baloncesto y ese periodo de tres años me dio la oportunidad para pensar en lo que quería hacer. El baloncesto es mi pasión, es lo que me gusta y ahora puedo aportar mis conocimientos a estos jugadores”, afirmó.

Cortijo es consiente de que está facilitando el camino para que otras mujeres también se integren a distintas posiciones dentro de las ligas profesionales en la isla, pero a la misma vez reconoce que el nivel de competitividad es alto.

“Al baloncelista que le gusta el deporte, su meta es dirigir en una liga profesional como la NBA, Europa y en Puerto Rico tenemos talento de sobra en cuanto a dirigentes se refiere, y los espacios con mínimos. Es bien competitivo y ojalá se les pueda dar a otras jugadoras como Pamela Rosado o Mari Plácido. Tenemos las habilidades para dirigir hombres porque conocemos del baloncesto”, sostuvo.

Aun así, Cortijo no deja de aprender de la mano de Néstor García (dirigente de los Cangrejeros) y del excanestero Larry Ayuso.

“Aunque me siento preparada para dirigir, todavía no sé cuándo es que debo pedir un ‘time out’ o pedir ciertas jugadas. En ese tipo de técnica estoy un poco cruda. Es una experiencia para aprendizaje y crecimiento. Larry es mi mentor, mi tutor, en cada posesión me dice lo que está pasado y es parte de adaptación. Es cuestión de seguir aprendiendo, absorber de todos estos conocimientos para en un futuro ser dirigente de la Selección Nacional, en el BSN, WNBA y hasta NBA. Pienso en grande, pero paso a paso”, concluyó.