Me dirijo a ustedes con el corazón en la mano y lleno de vergüenza 😔 Tomó toda mi valentía para compartir esta imagen con ustedes sin esperar simpatía alguna por que la realidad la lloré YO! Fue sin duda el momento mas difícil de mi vida por que encima de lo que me había sucedido, muchos me juzgaron sin saber lo desagradable que fue lo que había vivido. Fui humillado, fui avergonzado, fui discriminado y fui pisoteado sin razón alguna. La vida puede ser injusta pero la ley nunca debe fallar nuestra justicia!!! George Floyd no tuvo la misma suerte que yo tuve de salir con VIDA 💔 Febrero 26 del 2010 marcó mi vida por siempre al igual que su injusta muerte lo hizo con todos nosotros 🙏🏻 Mis condolencias a su familia #RIPGeorgeFloyd