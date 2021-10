Cuando le llegó el momento de promover una decisión en torno a la persona que estuviera al mando del Equipo Nacional de Baloncesto en el nuevo ciclo olímpico que arranca técnicamente el mes que viene, el gerente general del programa, Carlos Arroyo, recurrió a su intuición.

Hablando con Primera Hora sobre las movidas realizadas durante la pasadas semanas que incluyeron los despidos de Eddie Casiano, Manolo Cintrón y Rafael “Chino” Torres y la contratación como sus reemplazos de Nelson Colón, Rafael “Pachy” Cruz y Carlos González, Arroyo precisó hoy miércoles que el proceso de renovación del cuerpo técnico y la venta de una nueva visión discutida y evaluada por el Comité de Selecciones Nacionales se decidió en base a la experiencia adquirida a través de los años por él y los demás miembros de la referida comisión.

“Fue intuición. No solo mía. De la unión de opiniones según se discutió en el comité, buscando mejorar lo que tenemos”, estableció Arroyo.

Para el exjugador nacional, la salida de Casiano y sus asistentes y la entrada de Colón y los suyos llega por esa sencilla razón y no por ninguna otra presunción o teoría. Arroyo aseguró que no surgió un cambio porque no pudiera trabajar con diferencias de criterio con Casiano, porque está claro que también las podrá tener con Colón. Tampoco porque tuviera un reclamo general de jugadores para que se realizara un cambio o lo que sería más significativo, porque jugadores que se retiraron del seleccionado le hayan ofrecido regresar si surgía un cambio.

“Fue un proceso colectivo que nos llevó a tomar decisiones. Y más que eso, se entendió que era un buen momento para hacer un cambio. El de tener otro ojo al mando de los muchachos. El de promover que todo el mundo vuelva a sentir deseo de estar”, explicó Arroyo, aprovechando para en el detalle agradecer a Casiano y su grupo por el trabajo que realizaron desde el 2016 al frente del seleccionado y así también a Colón y su grupo por aceptar el reto de entrar con tan corto tiempo para promover un nuevo impulso en la selección. Dicho eso, Arroyo aclaró que la nueva visión o filosofía no es que él será quien mande o determine quién juega o no. Tampoco establecerá el sistema de juego ni forzará a nadie a querer ser parte del seleccionado.

“La nueva filosofía básicamente es crear una cultura nueva que en la cancha la implementarán los nuevos coaches. Ellos son los que van a poner a jugar el equipo. Yo me encargo de poner a los muchachos en la misma página de entender porque son importantes para el equipo y que puedan entender cómo complementan el programa. Hacerlo con una comunicación y respeto con un mismo norte. Es algo que los jugadores exigen hoy en día. El tener más comunicación con su cuerpo técnico. Por eso la selección del grupo nombrado, porque es un grupo con el que los muchachos se pueden identificar no solo por su edad, sino por cómo ven el juego”.

“Este nuevo cuerpo técnico nos va a dar mucho éxito. Y espero dé resultados que nos llenen de logros. Los muchachos (jugadores) están bien contentos con la selección del nuevo grupo y están también agradecidos del trabajo que hizo Eddie”.

En el orden tradicional, Carlos González, Nelson Colón y Rafael 'Pachy' Cruz llegan al Equipo Nacional luego de ganar los últimos siete campeonatos del Baloncesto Superior Nacional. ( teresa.canino@gfrmedia.com )

Arroyo dijo que este viernes se someterá la lista de los 24 jugadores que Puerto Rico considerará para montar su equipo de la primera ventana del clasificatorio a la Copa del Mundo FIBA 2023. Dijo que está en conversación con todo jugador disponible y que igualmente ha llamado a algunos de los retirados porque quiere reabrir puertas si ellos lo desean.

“Necesitamos todo el talento disponible y sobre todo el mejor talento”, afirmó.

“Porque nuestra gran meta en dos o tres años es llegar de nuevo a unas Olimpiadas y tratar de estar de nuevo entre los mejores 10 del mundo”, agregó.

Otras notas:

♦ Carlos Arroyo afirmó que la Federación de Baloncesto está trabajando con FIBA para lograr el cambio de nacionalidad del delantero Jordan Murphy, quien con 16 años llegó a jugar a nivel internacional por Islas Vírgenes.

♦ Sobre la disponibilidad de jugadores como Shabazz Napier y Tyler Davis, dijo que ellos tendrán que mostrar el deseo de ser reconsiderados para ser parte del programa. Apunto que por lo que sabe el primero está lesionado.

♦ Por último, Arroyo agradeció al entrenador Sergio Hernández por haber conversado con él sobre el Equipo Nacional y la vacante técnica, pero apuntó que nunca se le hizo una oferta formal para dirigir la Selección.