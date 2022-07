Los compromisos profesionales que mantuvieron a Carlos Morales alejado del Baloncesto Superior Nacional (BSN) durante más de dos décadas no estropearon su entusiasmo para compartir los conocimientos y experiencias adquiridas como dirigente tanto a nivel local como internacional.

Como parte del cuerpo técnico de los Leone de Ponce, Morales se disfruta estar rodeado de jugadores jóvenes son sed de aprender.

“Ha sido una experiencia muy buena, específicamente porque con las personas con quien estoy trabajando son buenas. Las experiencias varían un poco dependiendo con las personas con quien uno se relaciona. La verdad es que en Ponce me han tratado como uno más de la familia”, compartió Morales antes del tercer juego de la serie semifinal contra los Vaqueros de Bayamón.

La gerencia de Los Leones se comunicó con Morales con la idea de que se integrara al grupo encabezado por Wilhelmus Caanen y Javier “Toñito” Colón. El equipo terminó la fase regular en segundo lugar con balance de 18-14 y, luego, eliminó a los Cariduros de Fajardo en los cuartos de final. En la semifinal, los Leones están abajo 0-3 ante los Vaqueros.

La hoja de servicio de Morales en el baloncesto puertorriqueño es sólida. Ganó dos campeonatos en el BSN como mentor de los Atléticos de San Germán. Además, fue el dirigente de la Selección Nacional masculina durante siete años. Morales dirigió en dos Juegos Olímpicos, tres Campeonatos del Mundo y tres Juegos de la Buena Voluntad. El seleccionado obtuvo cinco medallas de oro y siete de plata en competiciones internacionales.

En el 2000 comenzó a laborar con la cadena ESPN como analista de baloncesto en español.

“Regresé en el tiempo adecuado. El problema que tenía era que siempre había un conflicto. No volvía porque no quería ni me gustara la liga (BSN), sino que había conflictos con lo que hacia en Estados Unidos. Ahora se puede transmitir desde la casa, se alinearon los planetas”, dijo.

Morales, incluso, deja la puerta entreabierta a la posibilidad de que consideraría si la presentan una oferta que alguna para ser dirigente en propiedad en el BSN.

“Uno nunca debe decir de esa agua no beberé. Varemos qué pasa de ahora en adelante. Me siento cómodo trabajando con Wilhelmus y con los Leones en la función en donde estoy. No le estoy pensamiento a nada más que eso, pero uno nunca sabe lo que el futuro traiga”, sostuvo.