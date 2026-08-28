Río Grande. Carmelo Anthony se presentó el viernes en el Hyatt Grand Reserve Golf Club de Río Grande como embajador del YMCA Invitational Golf Tournament, un evento que tiene como propósito recaudar fondos en beneficio de la organización sin fines de lucro.

Sin embargo, el legendario canastero de ascendencia puertorriqueña dejó clara su intención de seguir contribuyendo al desarrollo del deporte en la isla de otras maneras, por lo que no descarta adentrarse en el futuro en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) bajo un rol que todavía no ha definido.

“Sí, estoy interesado”, contestó Anthony al ser abordado por la prensa sobre la posibilidad de ser parte de la llamada “liga más dura”. “Estoy interesado en ver cuál sería la mejor manera de formar parte del BSN o de integrarme a un equipo”.

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“Todavía estoy haciendo mi investigación y prestándole atención al BSN para ver cómo podría ayudar a que la liga siga creciendo, no solo en la isla, sino también desde una perspectiva global”, continuó.

“¿Cómo podemos lograr que más jugadores, en lugar de irse a otros países, vengan acá para jugar en el BSN? Así que estoy entusiasmado por ver qué papel puedo desempeñar dentro de la liga”, abundó.

Carmelo Anthony recorre el Hyatt Grand Reserve Golf Club de Río Grande. ( Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Anthony, de 42 años, nació en Brooklyn, Nueva York, pero es hijo del puertorriqueño Carmelo Iriarte. A lo largo de 19 temporadas en la NBA, construyó un legado que lo coloca entre los grandes de su generación, con 10 apariciones en el Juego de Estrellas, seis selecciones al All-NBA Team y un campeonato de anotación que le valieron un espacio en el Salón de la Fama Naismith en 2025.

Además, es un tres veces medallista de oro en los Juegos Olímpicos. Pero antes de convertirse en un ícono del baloncesto, tuvo en 2002 una práctica con los Leones de Ponce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens cuando apenas tenía 17 años. Esas fotografías continúan dando de qué hablar más de dos décadas después.

“Recuerdo esa foto. Yo estaba sentado en el piso, estirando antes de la práctica con el uniforme de Ponce puesto y mirando a mi alrededor. Creo que tenía 18 o 19 años e intentaba jugar no solo para Ponce, sino también para la Selección Nacional en aquel momento”, comentó Anthony.

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“No sabía lo que estaba haciendo. Pensaba: ‘¿Qué hago aquí?’, porque era joven y simplemente sentía que quería ser parte de algo, pero no funcionó. Creo que era demasiado joven para entender en ese momento la dinámica de lo que estaba pasando, así que decidí terminar ese año en la universidad y jugar para Estados Unidos. Es gracioso porque terminamos enfrentándonos a Puerto Rico en Atenas”, agregó.

La decisión de Anthony fue acertada en cierto modo. Jugó esa temporada de la NCAA con la Universidad de Syracuse y, en su único año universitario, ayudó al programa a conquistar su primer campeonato nacional. Esto, sin embargo, no significa que se olvidó de sus raíces puertorriqueñas.

A través de su fundación, ha rehabilitado canchas alrededor de la isla en comunidades como La Perla, Luquillo y la urbanización Magnolia Gardens en Bayamón. También recaudó fondos y donó personalmente $50,000 para la recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María en 2017.

Dispuesto a que su hijo juegue con Puerto Rico

Por ello, admitió que le gustaría que su hijo, Kiyan Anthony, formara parte de la Selección Nacional en un futuro. Kiyan tiene 19 años, mide 6’5” y es un escolta que viene de completar su primer año con el programa de Syracuse, donde su padre también militó hace dos décadas. Los escuchas lo describen como un canastero con un tiro fluido, una mentalidad agresiva para anotar y un buen margen para seguir desarrollándose físicamente.

“Me encantaría que él representara a Puerto Rico. Es una oportunidad que yo no tomé y creo que él tiene la oportunidad de ser parte de eso y de esta comunidad de una manera especial desde temprano, en lugar de esperar hasta que, espero, llegue a la NBA”, confesó Carmelo.

“Eso tiene mucho significado para mí, así que todavía estoy en conversaciones con él. Vamos a dejar que termine la temporada y luego tendremos esa conversación de nuevo”, añadió.