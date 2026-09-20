Las Gigantes de Carolina tuvieron que emplearse al máximo y venir de atrás para derrotar 66-60 a unas aguerridas Leonas de Ponce en la acción del sábado del Baloncesto Superior Nacional Femenino.

El partido que se celebró en el coliseo Guillermo Ángulo de Carolina, tuvo a la refuerzo, Joyner Holmes como a la jugadora que selló las anotaciones por las Gigantes, cuando restaban 3:03, y luego propinó un tapón faltando 1:11 que detuvo una jugada que pudo haber traído a juego a las Leonas.

La primera mitad del partido tuvo dos caminos completamente diferentes, porque el primer parcial fue dominado por las visitantes, Leonas de Ponce, y el segundo cuarto fue dominado por las locales, Gigantes de Carolina. Las Leonas arrancaron el juego con un rally 10-2 que incluyó un 5-0 de la refuerzo, Talia Von Oelhoffen y tomaron la delantera 15-5 con 3:43 por jugar. Jugadas más tarde, Mia Castillo fue quien anotó un tiro brincado por la Gigantes luego de estar más de 3 minutos sin encestar. Ese primer periodo terminó 25-9 en favor de las Leonas de Ponce.

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El inicio del segundo parcial fue otro cantar para las Gigantes. Joyner Holmes abrió las anotaciones con un tiro brincado. De ahí en adelante las Gigantes no se detuvieron incluyendo un 5-0 de Grace Berger. El empuje de Carolina fue sin frenos y lograron un rally 17-0 que las llevó a tomar la delantera del encuentro 26-25 con un triple de Joyner Holmes, cuando aún restaban 4:15.

La primera mitad finalizó empate a 32.

La segunda mitad fue una llena de intercambios de canastos y delanteras. Ese tercer parcial terminó 53-52 a favor de Carolina.

En el cuarto y último periodo, Ponce respondió cuando Ariel Colón tuvo una racha de 5-0 que impulsó a las Leonas 60-57 y obligó al dirigente Jorgito Rincón a pedir tiempo. Pero saliendo del tiempo fuera, Alexis Whitfield marcó dos puntos y Talia Von Oelhoffen despachó un triple que elevó la pizarra a 62-60 con 4:40 por jugar. Momentos más tarde, fue que surgió la figura de Joyner Holmes con sus grandes jugadas en la ofensiva y en defensiva que terminaron dándole la victoria a Carolina 66-60.

Por las Leonas las mejores anotadoras fueron: Talia Von Oelhoffen con 16 unidades, Ariel Colón con 15 puntos y Brittany Brewer con 12 puntos y 9 rebotes. Por las Gigantes, además de Joyner Holmes, también sobresalió Grace Berger con 13 puntos y 9 asistencias y Alexis Whitfield 12 puntos y 13 rebotes. Luego del partido, las Gigantes quedaron con marca de 1-1, mientras que las Leonas poseen récord de 1-2.

Previo al inicio del desafío, las Gigantes retiraron la camiseta #44 de la exjugadora Rodsan Rodríguez.