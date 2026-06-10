El novato de los Spurs de San Antonio, Carter Bryant, está orgulloso de que por sus venas corre sangre puertorriqueña, al igual que la del armador de los Knicks de Nueva York, José Alvarado, con quien se está enfrentando en las Finales de la NBA.

Bryant es nieto del exjugador del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Mike Torres, quien ayudó a los Leones de Ponce a ganar el campeonato en 1990. Además, es sobrino de Maurice Torres, exopuesto del Equipo Nacional y de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM). Y el martes expresó su deseo por algún día formar parte del programa nacional de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR).

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“Creo que sería una buena oportunidad, pero pienso que es de esas cosas que tomas día a día. Voy a hablar con mi equipo para que se pongan en contacto con la Selección Nacional de Puerto Rico y partir de ahí”, dijo Bryant en un video publicado por Giddel Padilla en su plataforma Profesor G Padilla.

A pesar de esto, el presidente de la FBPUR, Yum Ramos, aclaró la semana pasada en una entrevista con El Nuevo Día que el canastero, de 20 años, no puede jugar con Puerto Rico debido a los criterios de elegibilidad de la FIBA. “Tocamos base, pero lamentablemente no es eligible. No los cumple por ser nieto”, explicó Ramos en ese entonces.

Bajo estas nuevas reglas, los jugadores que deseen representar a un territorio dependiente, aquel que no constituye un estado soberano independiente, deben poseer el pasaporte correspondiente y cumplir al menos uno de los siguientes criterios: haber nacido en el territorio dependiente, que uno de sus padres haya nacido en el territorio dependiente o demostrar vínculos significativos con el territorio.

La guía aclara que la evaluación de los vínculos significativos se realiza de manera integral y puede incluir, entre otros factores, el tiempo de residencia, la participación en competencias locales, la formación académica, el desarrollo deportivo, la presencia física recurrente, vínculos familiares inmediatos y otros lazos demostrables con el territorio. No obstante, ninguna regla individual es determinante por sí solo.

En el contexto de Puerto Rico, estas precisiones aplican principalmente a los casos de jugadores que son nietos de personas nacidas en Puerto Rico, y que no hayan nacido en el territorio, cuyos expedientes deberán ser evaluados individualmente por FIBA conforme a los criterios reglamentarios.

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Bryant es de ascendencia boricua, y no podría representar a Puerto Rico, ya que su mamá y su abuelo no nacieron en la isla. Sin embargo, podría cualificar si presenta pruebas de lazos con el territorio. Su famila materna es de Santa Isabel.

Carter Bryant, de los Spurs de San Antonio, junto al comisionado de la NBA, Adam Silver, en el draft 2025. ( Adam Hunger )

Fue seleccionado por los Spurs con el decimocuarto turno de la primera ronda del sorteo de la NBA de 2025. Además, es egresado de la Universidad de Arizona y tiene un promedio de 2.7 puntos, 1.8 rebotes con un 39.3 por ciento de tres en ocho minutos por juego a lo largo de estos playoffs.

Las Finales de la NBA están a favor de Nueva York, 2-1, y el tercer partido será el miércoles en el Madison Square Garden.