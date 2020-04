El ultimo baile de Michael Jordan y sus Bulls de Chicago de seguro fue uno de los eventos televisivos más observados recientemente a juzgar por los comentarios en las redes sociales y las notas de prensa que se han publicado.

El documental The Last Dance, de 10 partes, y que será transmitido cada domingo por las próximas cuatro semanas, muestra a Jordan en el pico de su éxito como jugador de la NBA tratando de llevar a sus Bulls de Chicago a un sexto campeonato, en medio de roces con la gerencia del equipo y sus propietarios.

El exdirigente nacional de Puerto Rico y ahora analista de ESPN, fue uno de los que se pegó al televisor el domingo en la noche para observar las primeras dos partes.

“Lleva un buen paso y está bien hecho. El elemento de dejar enganchado a los que la ven el programa es una señal de que es algo bien trabajado”, manifestó Morales a Primera Hora desde Florida.

Pero aparte de la realización de la serie, Morales le vio un valor adicional.

“Lo que no tuvieron el privilegio de ver a esos jugadores cuando estaban en su apogeo y solo han visto partes o videos en Youtube, o los que la vivieron y la habían olvidado, ahora tienen una historia mejor armada, tipo documental, para que vean una historia que te va enseñando la mentalidad de Jordan desde su niñez y cómo venía ya predispuesto ser un competidor, porque primero competía con su hermano por la atención de su padre”, manifestó Morales.

Este resaltó los momentos en los que Jordan estableció que quería ser el mejor jugador posible y los momentos que vivió en su época universitaria, y cómo cambió su mentalidad para trabajar duro.

Morales fue parte de la Selección Nacional de Puerto Rico que jugó contra el Dream Team original que incluía a Jordan tanto en el Preolímpico de Portland, Oregon, en 1992, como en las Olimpiadas de Barcelona más tarde ese mismo año. Además, entre 1984 y 1985 dirigió un equipo de la categoría Biddy que estuvo en un torneo en que el canastero hizo acto de presencia.

“En fin, creo que le da una oportunidad de vivir esa época a los que no la vivieron, y a otros la oportunidad de revivirla”, dijo Morales.

Entre medio de esas categorías está el canastero de los Capitanes de Arecibo, Raymond Cintrón. Este nació en el 1990, y dice que tiene recuerdos de ver jugar a Jordan de alrededor de 1996.

“Lo llegué a ver poco, pero lo llegué a ver. Recuerdo cosas desde los cinco o seis años. Y no sé por qué me acuerdo. No sé si porque era tan fanático. Pero recuerdo cuando Steve Kerr la metió por el medio, y del canastazo contra Utah me acuerdo como si hubiese sido ayer”, sostuvo Cintrón, quien dijo que compañeros suyos como Walter Hodge y David Huertas estaban viendo la serie también.

“Definitivamente me encantó lo que he visto hasta ahora en especial la parte que yo llamo ‘lo que nadie sabe’, las cosas que pasan los atletas y que el fanático no sabe. Ahí se ven las que él (Jordan) pasó en momentos internos del equipo que muchos no sabíamos. Yo lo ví jugar y nunca me imagine que tuvo problemas con los dueños”, dijo.

“Creo que la serie completa será algo espectacular, porque sirvió de inspiración para muchos, y da escalofríos saber que hizo lo que hizo sabiendo ahora lo que estaba pasando”, finalizó Cintrón.