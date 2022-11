Ya va más de una semana que no se reportan detalles precisos sobre qué ha pasado sobre el proceso que dirige el Baloncesto Superior Nacional para encontrar un nuevo administrador para los Capitanes de Arecibo. Sin embargo, ha trascendido que ya la liga tiene ante si dos ofertas oficiales y trabaja para cerrar el traspaso del equipo en cualquier momento.

No ha surgido, sin embargo, información sobre quién o quiénes son los posibles compradores. Sí trascendieron unos nombres en redes sociales ayer pero varias fuentes de Primera Hora han certificado que dichas personas no forman parte de los dos grupos que han licitado. Las personas referidas eran el artista Robbi Draco Rosa y el dueño de First Medical, Francisco Javier Artau.

Según la información conseguida por Primera Hora, las dos ofertas en la mesa son o superan el $1 millón.

Mientras, al equipo arecibeño le urge resolver su situación administrativa ya que en cualquier momento el BSN dará orden sobre el inicio del proceso de la agencia libre.

Los Capitanes además están la espera de resolver su asunto administrativo para anunciar su nuevo dirigente. En días pasados el gerente general del equipo, Ángel Edgardo García, dejó saber que ya tiene elegido el nuevo dirigente del equipo. No ofreció el nombre del elegido pero según pudo conocer Primera Hora la decisión final estaba entre el expiloto de la franquicia, David Rosario, y el quebradillano Tony Ruiz.

Gestiones por conversar hoy martes con el presidente del BSN, Ricardo Dalmau, quien maneja el proceso de la compraventa, no han sido exitosas. Éste en pasados días aseguró que las negociaciones con varios candidatos a comprar el equipo marchaban bien y que la fanaticada arecibeña podía descansar tranquila porque la administración del BSN estaba buscando un bueno grupo para correr el equipo.