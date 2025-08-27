Málaga. El dominicano Chris Duarte aseguró este martes durante su presentación como nuevo jugador del Unicaja Málaga en la Liga ACB de España que recibió ofertas para regresar a la NBA, pero las rechazó para unirse al club europeo.

Duarte, quien fue uno de los tres refuerzos de los Vaqueros de Bayamón en la pasada temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), firmó a principios de julio un contrato de dos años con una opción de jugador para un tercero con el Unicaja.

“La gente se sorprende cuando me escucha hablar. Yo sé el tipo de jugador que soy, sé que soy un jugador para estar en el mejor nivel del mundo. Pero estoy buscando algo diferente, estoy buscando estabilidad y tranquilidad para mí y mi familia. Oportunidades en la NBA tengo, pero decidí rechazarlas porque quiero estabilidad en mi vida, tengo tres pequeños y ya no soy yo el importante”, dijo Duarte al ser cuestionado por medios españoles acerca de si volvería a dar el salto a la NBA.

“Allá donde ellos se sientan seguros y tengan una buena educación, allí voy a estar. Soy muy familiar”, agregó.

El nativo de Puerto Plata tiene cuatro años de experiencia en la mejor liga del mundo. De hecho, el BSN fue su primera experiencia fuera de la NBA a sus 28 años.

Sin haber debutado en España, el dominicanao es una estrella en Málaga. Este martes se demostró con el recibimiento de cientos de aficionados que se acercaron a verle por primera vez a las canchas de baloncesto del Parque del Oeste, cercano a la playa de La Misericordia de la capital.

El nuevo jugadores del Unicaja aterrizó la pasada semana en su nuevo hogar tras ganar el campeonato del BSN con los Vaqueros. Apareció el martes en el Parque del Oeste vestido de corto, luciendo el número 27 en la nueva equipación verde y morada, parándose a cada paso para firmar autógrafos con especial atención a los hinchas más pequeños, fascinados con un jugador que derrocha carisma.

“Me han sorprendido y me han dejado sin palabras. La cultura y su gente. De verdad que la sorpresa ha sido fenomenal, sinceramente no me esperaba este gran apoyo aquí en Málaga”, afirmó.

Duarte reconoció a una pregunta de EFE que no conocía al Unicaja antes de que el club iniciara las conversaciones con él para convencerle de aceptar el desafío, aunque el pívot Domantas Sabonis, estrella de la NBA y de raíces malagueñas, sí que le habló maravillas de Málaga y del equipo que lo formó.

Chris Duarte durante su presentación como nuevo jugador del Unicaja Málaga. ( Carlos Diaz )

“Sabonis, cuando llegué a Indiana, siempre me invitaba a Málaga, pero yo siempre iba a República Dominicana a estar con la familia y nunca pude venir. Ahora pensé en mi amigo Domantas, y en los cantantes malagueños Javi y Pablo [Javypablo]. Sabonis estaba muy contento cuando le dije que iba a tomar la decisión de venir aquí”, contó.

“Cuando la oportunidad me llegó, empecé a buscar un poco más, a investigar más del Unicaja y la ciudad de Málaga. Y de verdad que todo lo que leí y todo lo que me dijeron fueron cosas positivas. A mí no ha llegado una persona que me haya dicho algo negativo de Málaga”, continuó Duarte.

Un gran desafío y muchas expectativas

Uno de los interrogantes será ver cómo Duarte encaja en la ACB de España, ya que esta será su primera experiencia en el baloncesto europeo. El dominicano mostró confianza en sus habilidades para dominar el torneo, como lo hizo en Puerto Rico.

“Es un reto que he decidido aceptar, baloncesto es baloncesto en todas las partes del mundo, las reglas FIBA son diferentes a NBA, pero me crié en Dominicana y entiendo el juego, tengo una idea de cómo es todo”, sostuvo.

Duarte fue escogido por los Pacers de Indiana en el decimotercer turno del Draft de la NBA en 2021. Durante su primera temporada, fue incluido en el segundo mejor quinteto de novatos tras promediar 13.1 puntos, 4.1 rebotes, 2.1 asistencias y un robo en 55 partidos. En 2023-24, pasó a los Kings de Sacramento y al año siguiente a los Bulls de Chicago, quienes lo cortaron en febrero pasado.

Además de responder a algunas preguntas de aficionados, micro en mano y con una sonrisa permanente, el dominicano también jugó una pachanga con miembros del equipo local de baloncesto callejero “West Park” y se atrevió a tirar canastas durante unos minutos con los seguidores más pequeños, siempre con un trato muy cercano.

Después, dedicó más de media hora a firmar camisetas. Una pancarta a pie de canasta de un jovencísimo aficionado decía: “Chris, por favor, hazme un mate en la cara”. Le hizo gracia al dominicano, que chocó los cinco al “artista”.

Aún así, prefirió dejar esa petición para los partidos de la ACB, Liga de Campeones FIBA, Supercopa, Copa del Rey o Copa Intercontinental, todos los títulos que peleará como nuevo buque insignia del Unicaja para la temporada 2025-26.