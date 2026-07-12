Chris McCullough debutó con un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes, incluido el canasto del gane, y los Vaqueros de Bayamón empataron, 1-1, la semifinal de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al derrotar este sábado, 73-71, a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

McCullough fue reclutado por los Vaqueros como reemplazo de Jae Crowder tras su repentina salida del equipo previo al inicio de la postemporada, como adelantó Primera Hora .

Gracias a su contribución, Bayamón recuperó la ventaja local y buscará irse al frente en la serie, cuando reciban este lunes a los Gigantes en el Coliseo Rubén Rodríguez.

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Stephen Thompson Jr. anotó 16 puntos, incluyendo tres triples, saliendo del banco. Jassel Pérez tuvo una noche para el olvido, en la que aportó apenas cinco unidades.

Por Carolina-Canóvanas, George Conditt IV y Tremont Waters terminaron con 17 puntos cada uno, pero el centro completó un doble-doble al atrapar también 15 rebotes, siete de ellos ofensivos.

Aguada también iguala su serie

En el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, los Santeros de Aguada vencieron, 83-79, a los Capitanes de Arecibo para igualar, 1-1, la semifinal de la Conferencia B del BSN. El segundo juego de la serie se llevará a cabo el lunes en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

Tres jugadores de los Santeros anotaron más de 20 puntos: Joel Soriano (23), Jacob Wiley (23) y Rigoberto Mendoza (22). Tanto Soriano como Wiley finalizaron con dos columnas de la hoja de estadísticas en doble dígito al capturar 11 y 10 rebotes.

En causa perdida, Timothy Soares también firmó un doble-doble de 22 unidades y 10 capturas. Alfonso Plummer le siguió con 16 puntos, incluidos cuatro triples en nueve intentos.