Nueva York. El jugador ‘Todos Estrellas’ de la NBA Chris Paul tiene un proyecto fuera de la cancha en proceso: su primer libro.

“Sixty-One: Life Lessons from Papa, On and Off the Court” (Sesenta y uno: Lecciones de vida de Papa, dentro y fuera de la cancha), de Paul, se publicará en septiembre, anunció St. Martin’s Press el miércoles.

Coescrito con el periodista y locutor de ESPN Michael Wilbon, las memorias del base de los Suns de Phoenix son un tributo a su difunto abuelo y mentor, Nathaniel Jones, quien murió mientras Paul estaba en la escuela secundaria. El título del libro se refiere a un juego de la escuela secundaria, jugado después de la muerte de su abuelo, cuando Paul anotó 61 puntos, uno por cada año que vivió su abuelo.

“‘Sixty-One’ es una celebración de mi Papa Chilly que ayudó a moldear quién soy hoy y lo que valoro”, dijo Paul en un comunicado.

Portada del libro de Chris Paul, "Sixty-One: Life Lessons from Papa, On and Off the Court". ( St. Martin's Publishing Group via AP )

“Su legado de arduo trabajo y servicio a los demás está tejido a través de mi crianza, mi trabajo comunitario y cómo he abordado mi carrera en el baloncesto. Ese juego de la escuela secundaria en el que anoté 61 puntos fue un momento de curación a través del baloncesto y estoy emocionado por trabajar con Michael Wilbon para compartir esta historia con el mundo“.

Disney+ anunció en diciembre pasado que se estaba desarrollando una película de acción sobre Paul, que se basará en su libro.