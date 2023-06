La búsqueda de Chris Paul de un campeonato de la NBA la llevará a Golden State, luego que este jueves los Warriors acordaran el marco de un intercambio que enviará a Jordan Poole a los Washington Wizards, según una persona con conocimiento del tema.

El canje también incluye un paquete de capital preliminar, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el canje no ha sido finalizado ni aprobado por la NBA.

ESPN fue el primero en reportar el acuerdo.

Los Wizards acordaron adquirir a Paul desde Phoenix la semana pasada, en el acuerdo que envió a Bradley Beal de Washington a los Suns.

Paul tuvo dos de sus temporadas de esperanza de título frustradas por los Warriors. En 2018, Paul y los Houston Rockets tenían una ventaja de 3-2 en la serie en la final de la Conferencia Oeste antes de que éste se lastimara y se perdiera los dos últimos juegos y Golden State prevaleciera, camino al título de la NBA.

Y en 2019, los Warriors volvieron a vencer a Paul y los Rockets, esa vez en las semifinales del Oeste antes de caer ante Toronto en las Final de la NBA.

La medida también podría proporcionar a los Warriors flexibilidad financiera en futuras temporadas. Poole está a punto de comenzar un contrato de cuatro años y $128 millones. A Paul se le deben alrededor de $31 millones la próxima temporada y no tiene nada garantizado después de eso.

Puede marcar el comienzo de algo totalmente nuevo y diferente para Paul: un papel como suplente.

Ha aparecido en 1,214 juegos de temporada regular y otros 149 en los playoffs, y ha sido titular en todos y cada uno de ellos. Pero obviamente parece poco probable que suplante a los escoltas Stephen Curry o Klay Thompson en la alineación titular de Golden State.

Entonces, a los 38 años y a punto de comenzar su temporada número 19 en la NBA, Paul podría encontrarse en una nueva posición. Pero hay una compensación obvia, ya que es casi seguro que los Warriors serán considerados contendientes al título de cara a la próxima temporada después de ganar cuatro campeonatos en la última década, y Paul nunca ha obtenido su campeonato. Fue a la Final de la NBA con Phoenix en 2021, pero los Suns desperdiciaron una ventaja de 2-0 en la serie y perdieron ante Milwaukee en seis juegos.

El 12 veces All-Star promedió 13.9 puntos y 8.9 asistencias la temporada pasada para Phoenix.

Poole, quien cumplió 24 años a principios de esta semana, se une a un equipo de Washington en medio de una completa reconstrucción. Promedió 20.4 puntos la temporada pasada, una que comenzó con el veterano de Golden State, Draymond Green, golpeando a Poole en la práctica durante el campo de entrenamiento antes de ausentarse brevemente del equipo.

Green está listo para convertirse en agente libre, uno que los Warriors quieren retener.