San Francisco. El canastero de Golden State, Chris Paul, se fracturó la mano izquierda el viernes por la noche en la victoria de los Warriors por 113-109 sobre los Detroit Pistons y será operado la próxima semana.

Los Warriors hicieron el anuncio después del partido sobre Paul, de 38 años, quien se espera que regrese esta temporada.

Paul falló un triple desde el ala derecha con 6:08 restantes en el tercer cuarto y se movió para tratar de acorralar el rebote largo cuando hizo contacto con Jaden Ivey de Detroit. Paul lo agarró de la mano antes de ir al vestuario.

“Eso es difícil, me siento muy mal por Chris, sé que ha tenido un par de cirugías en la mano antes de creer, tal vez por otro lado”, dijo el entrenador Steve Kerr. “Lo vi sosteniéndolo y al instante me preocupé. Me acabo de enterar después de levantarse de la pista. Así que me siento muy mal por Chris y obviamente los muchachos darán un paso al frente y estarán listos para jugar. Tenemos que mantener el fuerte sin él”.

Paul fue adquirido de Washington el día del draft por Jordan Poole después de haber ido anteriormente a los Wizards procedente de Phoenix. El base fue titular en los últimos cuatro partidos, pero también ha guiado al filial en lo que va de temporada. Logró ocho puntos, seis rebotes y cuatro asistencias en 23 minutos el viernes.

“Es difícil, Chris es una parte muy importante del equipo”, dijo Dario Saric, también compañero de equipo de Paul en Phoenix. “Vamos a necesitar resolverlo de alguna manera. ... Es una gran pérdida”.

Paul llegó al partido del viernes con un promedio de nueve puntos, 7.3 asistencias y 3.7 rebotes.

“Va a ser difícil, Chris es un gran jugador de todos los tiempos y encaja perfectamente en nuestro equipo e hizo la vida mucho más fácil no sólo para Steph, sino que también fue el capitán de esa segunda unidad”, dijo Kerr.