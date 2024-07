Tras Carlos González decidir que no acudirá a los Juegos Olímpicos de París 2024 por razones personales, múltiples nombres han sonado como posibles candidatos para ocupar el puesto de asistente de la Selección Nacional de baloncesto masculino.

Entre ellos, el entrenador Christian Dalmau, quien el miércoles terminó su temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con la eliminación de los Indios de Mayagüez.

No es para menos, pues Dalmau no es un desconocido en el cuerpo técnico del programa nacional. El otrora jugador tomó las riendas del seleccionado patrio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. Además, guarda una buena relación con el gerente general de Puerto Rico, Carlos Arroyo, después de años representando al país juntos en distintos torneos.

De igual forma, se ha probado como técnico desde que inició esta etapa de su carrera en el 2022 al levantar a los Indios del sótano y convertirlos en un equipo formidable, aunque este año se quedaron cortos de sus aspiraciones y no clasificaron a la postemporada.

Pero luego de la dolorosa derrota del miércoles ante los Leones de Ponce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns, Dalmau aseguró que no ha recibido un acercamiento por parte de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) para ocupar la vacante que dejó González a dos semanas de las Olimpiadas.

“Son especulaciones, pero yo no tengo conocimiento de nada. Eso es algo que no está en mis manos. Ellos tienen su coaching staff y es algo que yo no entro ahí. Si surgiera una llamada, yo estoy listo para Puerto Rico como cualquier otra persona”, dijo Dalmau.

De hecho, el entrenador de Mayagüez comentó que el cargo de asistente en el Equipo Nacional para París 2024 era algo que ni siquiera había pasado por su cabeza, ya que solo estaba pensando en el partido contra los Leones y hasta le sorprendió cuando se enteró de la salida de González.

Por su parte, el también piloto de los Gigantes de Carolina en el BSN anunció ayer, miércoles, que no formará parte del cuerpo técnico de Puerto Rico en las Olimpiadas debido al quinceañero de su hija. González afirmó, a través de un comunicado, que la FBPUR tenía conocimiento de su determinación antes de que comenzara el Repechaje Olímpico en el que los “12 Magníficos” obtuvieron el pase al máximo escenario del deporte por primera vez desde el 2003.

“Meses antes del Torneo Clasificatorio FIBA le indiqué a Yum Ramos y a Carlos Arroyo que se me haría difícil ir, si los muchachos clasificaban a las Olimpiadas… El sueño de todo entrenador es ir a las Olimpiadas y representar a su país, pero el sueño de mi hija es que su papá esté en la fecha más importante de su juventud. Y para mí ese sueño vale más que cualquier otro”, explicó.