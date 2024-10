Claudia Ramos Zorrilla empezó a tener interés por convertirse en la apoderada de las Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) después de una conversación con Tayra Meléndez y Rodsan Rodríguez sobre las desigualdades que suceden en la liga en comparación con el torneo masculino.

De inmediato, la publicista, de 36 años y oriunda del Barrio Miradero de Mayagüez, pensó que podía utilizar los recursos que ha obtenido en los más de 15 años que ha laborado en el campo de la comunicación y mercadeo para que las canasteras tuvieran más visibilidad ante marcas de gran prestigio. A pesar de su interés, no pudo llegar a un acuerdo con el entonces tenedor de las Gigantes, Orlando Rosa.

Sin Ramos Zorrilla, Carolina siguió cosechando triunfos dentro de las líneas y conquistaron la pasada temporada su decimoctavo campeonato del BSNF bajo la administración de José Meléndez López. A la siguiente semana, la franquicia fue sacudida con la inesperada muerte de Meléndez López, quien fue asesinado a tiros frente a una discoteca en Santurce. Tenía apenas 34 años.

Tras las máximas campeonas del BSNF quedarse sin apoderado, Ramos Zorrilla recibió una llamada de las jugadores del quinteto carolinense cerca del comienzo de la vigente campaña.

“Ellas me llamaron un día a las 12 de la medianoche y me dijeron: ‘Mira, pasó esto. No tenemos apoderado. ¿Te tiras?’”, relató Ramos Zorrilla en una entrevista con Primera Hora .

“Básicamente, llevo como seis meses en este proyecto. Ha sido un mega reto. Hay mucha desigualdad en la vida profesional entre hombres y mujeres, así que me he topado con muchas situaciones buenas y malas. Pero, estoy súper entusiasmada porque pienso que esto es una encomienda bien grande, no solo para las jugadoras, sino para las niñas que son el futuro de nuestro país”, añadió.

La publicista es la única mujer tenedora de franquicia en la campaña 2024 del BSNF, mientras que en el BSN todos los apoderados son hombres. A diferencia de los otros apoderados, no se considera una seguidora del básquet y, durante su entrevista para el puesto, el equipo directivo de la liga le preguntó qué conocimiento tenía acerca del deporte.

“Absolutamente nada”, respondió Ramos Zorrilla. Acto seguido, le cuestionaron por qué entonces deseaba adquirir un equipo en el BSNF.

“Yo les dije que yo creía que lo que necesitaba la liga era visibilidad y mercadeo. Hay que ver esto como entretenimiento, como está sucediendo con el BSN, y hay que desarrollar una identidad propia sin mirar a los varones”, contó.

Claudia Ramos Zorrilla, apoderada de las Gigantes de Carolina en el BSNF. ( Suministrada )

La publicista ha trabajado con empresas como DDV Latina Puerto Rico y Buena Vibra, además de participar en el mercadeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010. Hace nueve años, fundó su propia agencia junto a una socia.

Durante la temporada 2024, organizó eventos para ofrecer experiencias distintas a los fanáticos en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina. “Cada evento tenía su propia identidad. Implementamos ‘Básket Pa’ Ellas,’ un happy hour para mujeres, donde llevábamos pequeños empresarios para exhibir productos y atraer a mujeres que, aunque no les interesara el baloncesto, disfrutarían del evento”, comentó.

“Tenía su área reservada para que tú pudieras ir con tus amigas y abrir tu botella de champán. También, le rendimos homenaje a Puerto Rico en dos ocasiones, invitando a artesanos con bomba y plena. Además, como estamos en tiempo de elecciones, queríamos incentivar a que los jóvenes sacaran la tarjeta electoral y hubo un juego que podían entrar gratis si la enseñaban. Cada noche tenía su propia personalidad y lo que buscábamos era llegar a diferentes sectores que realmente no asisten a las canchas”, explicó.

“Yo quiero que a ellas se les trate igual que a cualquier otro atleta”

Ramos Zorrilla se trazó como meta cambiar distintos aspectos de la franquicia fuera de las líneas, pero apostó por repetir el núcleo que conquistó el cetro en el 2023. Canasteras como Meléndez, Rodríguez y la importada Teana Muldrow, Jugadora Más Valiosa de la final 2023, continúan en la escuadra, al igual que el dirigente Carlos Calcaño y su cuerpo técnico.

Esta estrategia ha dado frutos, pues Carolina está a dos victorias de repetir el campeonato, al liderar 2-0 la serie final contra las Cangrejeras de Santurce.

Tayra Meléndez, a la izquierda, forma parte de las campeonas defensoras Gigantes de Carolina. ( Suministrada / Joseph Colón )

No obstante, la publicista señaló que su objetivo final no es levantar el campeonato del BSNF, sino que sus jugadoras reciban un buen trato como cualquier otro atleta.

“Me encantaría ganar un campeonato. No te puedo mentir, pero yo estoy aquí para hacer justicia por estas jugadoras que han representado a Puerto Rico en dos ciclos olímpicos y yo quiero que a ellas se les trate igual que a cualquier otro atleta”, admitió.

Como mujer, la apoderada entiende muchas de las necesidades de sus canasteras. Por eso, ha hecho diversos cambios como el uso de uniformes blancos.

“Nosotras las mujeres tenemos unas necesidades. Caemos en regla mensualmente. Pensando en esos detalles yo creo que solamente una persona que ha estado de ese lado lo puede entender, sin quitarle el mérito a los hombres”, opinó.

Por esta razón, considera que más féminas deberían adentrarse en el deporte como gerenciales, así como lo hizo su socia, la cantautora Kany García, quien es codueña de las Gigantes.

“Cuando nosotras nos sentamos (con Kany García), discutimos a cuántos juegos podía ir o cómo podía compartir el contenido (en sus redes sociales). Más que nada, es utilizar su plataforma y alcance en Puerto Rico para que más personas conozcan del deporte”, dijo Ramos Zorrilla sobre el trabajo de la artista con el equipo.

Pero, el trabajo de la publicista en el deporte parece que no terminará una vez culmine la vigente campaña del BSNF, pues adelantó que tiene planes de ayudar con el desarrollo de categorías juveniles de baloncesto femenino en Carolina.