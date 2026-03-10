El Sweet 16 del Top Ranked Buzzer Beater quedó definido con varias sorpresas tanto en la categoría senior femenino como en masculino.

El Colegio San Rafael de Quebradillas fue uno de los que sorprendió el pasado domingo al sacar del camino 51-48 a American School, que era el séptimo clasificado del torneo y el único equipo que venció a Jireh Kingdom Christian Academy de Río Grande (1) en la temporada regular.

San Rafael, dirigido por Brian Crespo, está de vuelta en el baile del Sweet 16 luego de un año de ausencia.

“Total crédito a Brian y a Rafa Muñiz por el gran trabajo que han hecho. Fue un equipo que dio batalla y estuvo cerca de los equipos clasificado durante la temporada regular pero nunca había dado el tablazo. Se les dio en el momento perfecto”, expresó el presidente de Buzzer Beater LLC, Bryan Eloy García.

Daniel Méndez se lució en dicho partido con 18 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. También Saint Francis School, clasificado número 25, sorprendió a un equipo Top-10. Los Pumas dominaron 63-53 a Presby de Carolina (8) para así adelantar al Sweet 16.

Mientras, que la Francisco Manrique de Bayamón se convirtió en la única escuela pública en clasificar al Sweet 16 tras vencer 71-70 a Saint Mónica School (13). La Manrique está clasificado número 20.

“Hay que reconocer la gesta de la Manrique que baila con los mejores equipos de Puerto Rico. Estar en los mejores 16 bajo este nuevo formato es sumamente complicado y ellos lo lograron colocando su nombre en la historia del torneo. Solo tres escuelas han logrado ese boleto al Sweet 16”, destacó García.

Las otras escuelas que han logrado el boleto al Sweet 16 son la Florencia García de Las Piedras en el 2017 y Ángel P. Millán de Carolina en 2024.

“El nuevo formato ha resultado. Todos los equipos han tenido que salir a jugar y dar el máximo para poder avanzar”, dijo García.

El Sweet 16 quedó definido con ocho equipos de la región noroeste; uno de la suroeste; cinco de la metro y dos de la este. Caguas Private School (2); PRBSA Morovis (4); Bayamón Military Academy (5) y Adianez de Guaynabo (6); y Carib de Aguadilla (12) tuvieron que emplearse al máximo para mantenerse con vida en el torneo naciona

Otros equipos que clasificaron fueron Jireh de Río Grande; Guamani de Guayama; Interamericana de Arecibo (9); NW Bilingual (10), Instituto Desarrollo del Niño, La Salle de Bayamón (14), La Milagrosa de Cayey (16) y Cupeyville School (18).

En la rama femenina también hubo sorpresas quedando fuera del torneo: la Academia Cristo de los Milagros (10) e Instituto Desarrollo del Niño (8) a manos de Robertson School de Luquillo (23); y Yarah de Toa Alta (25).

Un dato importante en esta categoría es que hay tres escuelas públicas dentro del Sweet 16. Ellas son: ECEDAO de Salinas; Ramón Power de Las Piedras (11) y Josefina Zayas de Jayuya (17).

El campeón defensor: San Conrado de Ponce también avanzó junto a Adianez de Guaynabo; NW Bilingual; Saint Francis School; LCA de Guaynabo; YAA de Cabo Rojo; Del Carmen de Hatillo, BMA, San Rafael de Quebradillas y Mayagüez Academy.

El Sweet 16 se celebrará mañana miércoles desde las 9:30 am en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo.