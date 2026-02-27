La novena edición del Top Ranked Buzzer Beater reunirá a partir de este viernes a los mejores 364 equipos de baloncesto escolar de todo Puerto Rico en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, con un nuevo formato de repechaje que promete elevar el nivel competitivo del torneo.

La competición, que se extenderá hasta el 29 de marzo, dejó atrás su tradicional estructura regional y adoptó un formato de todos contra todos para brindar igualdad de oportunidades a las instituciones participantes, sin importar su ubicación en la isla.

Además, contará con la inclusión de un certamen para niños con discapacidad funcional y la creación de la categoría junior femenino, junto a las tradicionales ramas senior, junior y juvenil.

PUBLICIDAD

“El nivel competitivo de esta edición es impresionante. No hay juegos fáciles. Desde el primer día veremos mucha competitividad. Los equipos vienen mejor preparados y un deseo real de dejar su huella en la era Buzzer Beater”, expresó el presidente y fundador de Buzzer Beater, Bryan Eloy García, a Primera Hora .

“Estoy sumamente entusiasmado con lo que representa esta novena edición, que marcará un antes y un después en la historia del torneo. Hemos trabajado intensamente para elevar el nivel del torneo y el nuevo formato nos permite presentar una competencia más exigente, más emocionante y más justa para nuestros estudiantes-atletas”, continuó.

Como de costumbre, Gurabo será testigo del talento de los mejores jugadores a nivel escolar en la isla. El anticipado torneo reunirá a figuras de todo tipo: desde estudiantes-atletas con imponentes estaturas de 7’0” hasta otros que han convertido a sus escuelas en favoritas a ganar el campeonato gracias a su poder de anotación o visión de juego.

Así que, como preámbulo, Primera Hora preparó su tradicional lista de los mejores prospectos que verán acción en esta edición del Buzzer Beater.

Alan Ayala

Luego de ganar el campeonato nacional en la categoría junior en 2024 con el Colegio Adianez, el delantero Alan Ayala partió por un año a Estados Unidos, pero volvió a la isla con la intención de ganar la corona en la rama senior con Jireh Kingdom Christian Academy.

Bajo la dirección de Juan Cardona, Ayala se ha convertido en una de las principales figuras de la institución que ocupa la primera posición del power ranking del Buzzer Beater. Esto gracias a su capacidad para anotar con frecuencia tanto a larga distancia como en la pintura.

PUBLICIDAD

Alan Ayala, de Jireh Kingdom Christian Academy. ( Suministrada )

Aramis Santos

Aramis Santos es otro estudiante-atleta de Jireh Kingdom Christian Academy que también dará mucho de qué hablar en el torneo nacional. En su caso, tendrá la oportunidad de hacer algo nunca antes visto. Santos se proclamó campeón del Buzzer Beater en las categorías mini y juvenil con el Instituto de Desarrollo del Niño y en junior y senior con el Colegio Adianez. En esta edición, podría ganar su quinto anillo, una hazaña sin precedentes.

Aramis Santos, de Jireh Kingdom Christian Academy. ( Suministrada )

James Rivera

James Rivera es, sin duda, uno de los prospectos más llamativos este año en el Buzzer Beater. Con sus 7’0” pies de estatura y poder de anotación, todos los reflectores estarán sobre el estudiante-atleta de Carib Christian School. Rivera tiene la capacidad para anotar constantemente desde el triple, de espalda al canasto y donquear ante cualquier defensa. Gracias a su talento, ha mantenido a Caribe Christian School entre las mejores 15 posiciones del ranking toda la temporada.

James Rivera, de Carib Christian School. ( Buzzer Beater )

Lenuel Narváez

Lenuel Narváez, de la Academia Cristiana de Candelaria, es otra figura que capturará la atención en Gurabo con sus 7’0” pies de estatura. Al igual que Rivera, Narváez tiene el talento para anotar desde cualquier lado de la cancha y promete ser un dolor de cabeza para las instituciones que enfrenten a su institución en el certamen. Además, es hijo del excanastero del BSN y miembro de la Selección Nacional, Manuel Rivera.

Lenuel Narváez, de la Academia Cristiana de Candelaria de Toa Baja. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Michael Portilla

Michael Portilla es un alero de Guamaní Private School con gran poder de anotación y la capacidad para jugar en todas las posiciones, excepto como centro. Sus múltiples herramientas ofensivas y el hecho de que sea zurda complica el panorama para cualquier defensa que se tope con Portilla y Guamaní Private School en esta edición del Buzzer Beater.

PUBLICIDAD

Michael Portilla, de Guamaní Private School. ( Suministrada )

David González

David González, otro alero de Guamaní Private School, es junto a Portilla la razón por la que su institución terminó la temporada regular en el tercer puesto del power ranking de Buzzer Beater. González se ha consolidado este año como uno de los mejores tiradores a larga distancia en el baloncesto escolar y mide 6’4”, lo que le da una ventaja tanto en ataque como en defensa.

Derick Salaberrios

Derick Salaberrios es un alero y delantero que ha sido pieza importante en el éxito de Bayamón Military Academy esta temporada. Es considerado por muchos como un jugador con puntos en sus manos cuya aportación ayudó a que su escuela culminara en el quinto lugar del ranking.

Derick Salaberrios, de Bayamón Military Academy. ( Suministrada )

Andrew Rosario

Andrew Rosario es la bujía ofensiva del Colegio Adianez, campeón defensor en la categoría senior masculino. Es un anotador natural que formó parte de la memorable “Tropa Naranja” que capturó el campeonato junior en 2024 de forma invicta con un récord de 40-0. Ahora Rosario busca terminar su último año en Adianez con una tercera sortija.

Sebastián Hernaiz

Sebastián Hernaiz es el armador de NW Bilingual Academy y uno de los favoritos en ser nombrado el King of the Year, premio otorgado al mejor jugador de la temporada. Desde que estaba en noveno grado, ha formado parte del equipo de su institución. Ahora que es senior, ha estado a la altura de las expectativas al asumir la responsabilidad de conducir la ofensiva del conjunto.

Sebastián Hernaiz, de NW Bilingual Academy. ( Suministrada )

Danilo Feliz

Danilo Feliz llevó al Instituto de Desarrollo del Niño a la semifinal y fue el campeón de anotación en la edición anterior del torneo nacional. Este año su escuela no logró entrar a los mejores 10 del ranking de Buzzer Beater, pero tiene todas las cualidades para dar la sorpresa. Feliz también tiene la habilidad para anotar detrás del arco y a media distancia.

PUBLICIDAD

Natalia Centeno

Natalia Centeno, de la Escuela Especializada en Deportes del Albergue Olímpico (Ecedao), es una de las mejores centros a nivel escolar en Puerto Rico. Además de pertenecer al programa nacional, ha ayudado a su institución a convertirse en una de las favoritas a ganar el título en la categoría senior femenino.

Natalia Centeno, de la Escuela Especializada en Deportes del Albergue Olímpico. ( Suministrada )

Ariana Montalvo

La escolta Ariana Moltavo también forma parte de Ecedao y se ha establecido como su líder ofensiva tras llegar el año pasado a este prestigioso programa. A diferencia de Centeno, la fortaleza de Montalvo es su tiro a larga distancia.

Ariana Montalvo, de la Escuela Especializada en Deportes del Albergue Olímpico. ( Suministrada )

Janielys Rivera

Janielys Rivera fue una pieza importante en la conquista del Colegio San Conrado en el pasado certamen del Buzzer Beater. Sin embargo, este año asumió un rol más protagónico tras ser nombrada capitana del grupo. Como la nueve líder ofensiva de las campeonas defensoras, ha cumplido con las expectativas y mantuvo al colegio ponceño en los primeros dos puestos del ranking todo el año.

Janielys Rivera, del Colegio San Conrado. ( Suministrada )

Jaelys de León

Jaelys de León es la centro del Colegio San Conrado y ha dominado la pintura con su físico y buenos movimientos a lo largo de la temporada. Esto la hace una de las canasteras más complicadas de defender en la rama femenina.

Amahya Hernández

Amahya Hernández apenas está en décimo grado, pero ha demostrado tener las cualidades necesarias para en un futuro convertirse en una de las mejores prospectos de Puerto Rico con Leadership Christian Academy.