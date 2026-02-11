Con el cierre de la temporada regular del baloncesto escolar, quedaron definidas las primeras 10 posiciones del power ranking de Buzzer Beater en las categorías senior masculino y femenino rumbo al torneo nacional, que se celebrará del 27 de febrero al 29 de marzo en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo.

Jireh Kingdom Christian Academy terminó en la cima de la rama masculina tras dominar la campaña de principio a fin, mientras que la Escuela Especializada en Deportes del Albergue Olímpico (Ecedao) aseguró el primer puesto de la femenina con un triunfo sobre el Colegio San Conrado el pasado fin de semana en el torneo del Colegio Adianez.

Jireh Kingdom, una institución en Río Grande fundada por el antiguo exponente del género urbano y ahora evangelista Héctor Delgado, sufrió su única derrota de la temporada ante American School. Ecedao, por su parte, estuvo intercambiando el primer lugar del ranking femenino a lo largo de la campaña con San Conrado, campeón defensor.

“Jireh tiene muchas piezas. Tiene demasiados jugadores buenos y corpulentos. Eso hace que la rotación de Juan Cardona sea amplia. Este equipo no depende de un solo jugador, porque tiene una plantilla que incluso los jugadores del banco, si estuvieran en otro equipo, harían que ese colegio estuviera entre los primeros 10 del ranking. Así que imagínate cuán profundo es este equipo en todas las posiciones”, dijo Bryan Eloy García, fundador de Buzzer Beater, sobre Jireh Kingdom en una entrevista con Primera Hora .

Este año escolar, Jireh Kingdom presentó un equipo prácticamente renovado al sumar a su cuadro regular a Aramis Santos, Kenneth Santos, Alan Ayala y Carlos Rodríguez. El único titular de la campaña pasada es Jatziel García. Al frente del conjunto se encuentra Juan Cardona, quien fue contratado este año escolar y dirige a los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Por otro lado, García describió los ocho partidos que han disputado Ecedao y San Conrado esta temporada como espectáculos de altura, aunque la institución de Salinas ganó cinco de ellos. El quinteto dirigido por Fernando Casablanca está acostumbrado a este escenario, ya que conquistó tres ediciones consecutivas del Buzzer Beater en 2019, 2020 y 2022. En 2021, el torneo no se llevó a cabo por la pandemia del COVID-19.

En cuanto a la categoría masculina, los primeros 10 puestos del power ranking corresponden a las siguientes escuelas: Jireh Kingdom (1) de Río Grande, Caguas Private School (2), Guamaní Private School de Guayama (3), Puerto Rico Bilingual Basketball Academy (PRBBA) de Morovis (4), Bayamón Military Academy (5), Colegio Adianez de Guaynabo (6), American School de Bayamón (7), Academia Presbiteriana de Carolina (8), Academia Interamericana de Arecibo (9) y NW Bilingual Academy de Vega Alta (10).

García destacó que los mayores cambios que ocurrieron en la clasificación masculina fueron la entrada de la Interamericana a los mejores 10 y la sorpresiva caída de NW Bilingual debido a numerosas derrotas en las últimas semanas.

“No hubo muchos cambios en las primeras cinco posiciones. El cambio mayor ocurrió como producto de una derrota de NW Bilingual contra la Interamericana de Arecibo en el torneo de Adianez. Esto hizo que la Inter regresara al top 10 en el cierre de temporada y NW volviera a descender”, explicó el presidente de Buzzer Beater.

“Presby logró unirse a este grupo en las últimas semanas, pero los otros nueve estuvieron en el top 10 durante la mayor parte de la temporada. NW era el segundo clasificado en la última semana de diciembre, pero en 2026 no le fue tan bien y no consiguió victorias contundentes”, añadió.

En la rama femenina, las primeras 10 posiciones quedaron definidas de la siguiente manera: Ecedao de Salinas (1), Colegio San Conrado de Ponce (2), Colegio Adianez de Guaynabo (3), NW Bilingual Academy de Vega Alta (4), Saint Francis School de Carolina (5), Young Ambassadors Academy (YAA) de Cabo Rojo (6), Leadership Christian Academy de Guaynabo (7), Instituto del Desarrollo del Niño de San Juan (8), Colegio Bautista de Carolina (9) y Academia Cristo de los Milagros (ACM) de Caguas (10).

Ecedao figura en la primera posición del power ranking de Buzzer Beater en la categoría senior femenino. ( Suministrada )

“Lo brutal de esto es que ahora van a haber muchos partidos reñidos en la rama femenina. Cuando estaba montando el torneo, me percaté que por primera vez, con este cambio de formato en el que todo el mundo se enfrenta, todos los juegos de la rama senior femenina van a ser buenos y no habrá pelas por 40 o 50 puntos como antes”, opinó García.

Buzzer Beater dejó atrás este año su tradicional estructura regional para adoptar un formato todos contra todos, que garantiza igualdad de oportunidades a todas las escuelas del país, sin importar su ubicación geográfica. Además, contará con un sistema de repechaje que beneficiarán a programas nuevos o en proceso de reestructuración.

Los equipos clasificados del puesto 49 al 80 competirán en esta fase preliminar, que abrirá oficialmente el torneo. Las llaves del certamen serán reveladas el próximo lunes en las redes sociales de la plataforma escolar.