Los Rams de American School de Bayamón sorprendieron la semana pasada a los Lions de Jireh Kingdom Christian Academy de Río Grande con un triunfo que sacudió la categoría senior masculina de baloncesto escolar rumbo al Top Ranked Buzzer Beater.

Con la victoria por 45-41 en el torneo de Caguas Private School (CPS), American School le propinó a Jireh Kingdom Christian Academy su primera derrota de la temporada y se colocó entre los mejores ocho del power ranking de Buzzer Beater a tres semanas del campeonato nacional.

Bryan Eloy García, presidente de la plataforma Buzzer Beater, entiende que este resultado comprobó que los Rams tienen la capacidad de competir al nivel de instituciones que se han mantenido clasificadas entre las primeras posiciones a lo largo de la campaña, como Guamaní Private School, CPS, Bayamón Military Academy, Puerto Rico Bilingual Basketball Academy, Colegio Adianez y NW Bilingual Academy.

“Esos equipos de la dos a la siete se han mantenido consistentemente en esas posiciones y era como un grupo selecto hasta que American School logró esa victoria. Esta semana es la última que se va a contabilizar para el power ranking, explicó Bryan Eloy García, fundador de Buzzer Beater, a Primera Hora . “Para American es sumamente importante que en su primer año hayan podido estar bailando entre los mejores ocho equipos del país”, añadió.

Según García, American School corría el riesgo de quedar fuera de los primeros 10 si perdía ante Jireh Kingdom, ya que la semana pasada estaba sembrada en el noveno lugar del escalafón escolar. Sin embargo, esto no significa que la institución riograndeña, fundada por Héctor Delgado, no continúe siendo la favorita a ganar el torneo nacional, que se llevará del 27 de febrero al 29 de marzo en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

“Jireh era el equipo que se esperaba dominara la temporada y creo que ha podido cumplir con las expectativas que todo el mundo tenía sobre ellos. Son claros favoritos al campeonato, pero se anticipaba que, a medida que se acercara el torneo nacional, la brecha entre ellos y los demás equipos se reduciría, y efectivamente ha sido así”, indicó.

Para esta temporada, Jireh Kingdom llegó con una escuadra prácticamente nueva respecto a la campaña anterior al incorporar a Aramis Santos, Kenneth Santos, Alan Ayala y Carlos Rodríguez al cuadro regular. El único titular que repite del año pasado es Jatziel García.

El campeón defensor Adianez, en cambio, no ha lucido como el favorito tras las sensibles bajas que sufrió esta campaña. Derek Pagán, Jugador Más Valioso de la final 2025 del Buzzer Beater, se trasladó a Central Point Florida, mientras que Santos pasó a Jireh Kingdom después de ganar en todas las categorías con la “Tropa Naranja”. Aún así, se ha mantenido en la pelea con los mejores programas de la isla.

Aramis Santos, de Jireh Kingdom Christian Academy. ( Suministrada )

“A pesar de perder a dos piezas tan importantes como Derek Pagán y Aramis Santos, han podido mantenerse entre los mejores equipos del país y siguen teniendo grandes opciones a ganar el campeonato. En un momento de la temporada, llegaron a estar clasificados en la segunda posición, pero ahora mismo están sextos. Han podido mantenerse en una temporada sumamente reñida”, opinó.

En cuanto a la rama senior femenina, García señaló que, hasta el momento, los equipos a vencer han sido el Colegio San Conrado, campeón defensor, y la Escuela Especializada en Deportes del Albergue Olímpico (Ecedao). De hecho, San Conrado viene de apuntarse una victoria sobre Ecedao la semana pasada en el torneo de CPS.

No obstante, García recalcó que tampoco se pueden pasar por alto programas de tradición como Adianez y NW Bilingual, ni instituciones en ascenso como Leadership Christian Academy, Young Ambassadors Academy y la Academia Cristo de los Milagros.

La acción del baloncesto escolar continuará esta semana con torneos en el Colegio Adianez y Guamaní Private School.