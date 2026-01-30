Al seleccionar a Chad Baker-Mazara con el primer turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026, los Gigantes de Carolina-Canóvanas sumaron a sus filas a un alero que podrá ayudar a Tremont Waters y George Conditt IV a cargar el peso ofensivo y defensivo del equipo en la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Baker-Mazara es un novato de 26 años y 6’7” de estatura nacido en República Dominicana que, en su último año de elegibilidad en la primera división de la NCAA con los Trojans de la Universidad de California del Sur, está promediando 18.9 puntos, 4.2 rebotes y tres asistencias por juego. Además, cuenta con cinco años de experiencia en ese nivel y lanza para un 37.2% detrás de la línea de tres.

“Nuestros nativos de mayor responsabilidad en el equipo son Conditt IV y Waters. Sin menospreciarlos, los jugadores alrededor, como Jesús Cruz, Alexander Franklin, Evander Ortiz, Isaac Sosa, Dyondre Domínguez y Timajh Parker-Rivera, son un grupo de complementos. Creo que Chad tiene la capacidad de ser un jugador con más responsabilidad”, opinó Carlos González, dirigente de los Gigantes, luego del sorteo en The Mall of San Juan.

“No pienso que sea inmediato cuando llegue por más éxito que haya tenido en la universidad. El BSN es un cambio físico y se juega diferente, pero es un jugador que tiene la proyección para tener mucha responsabilidad en los equipos. Esto nos da la oportunidad de contar con tres nativos sólidos y rodearlos con refuerzos que aporten características que nos hagan falta”, abundó.

Su padre, el dominicano Derrek Baker, jugó en el BSN entre 1996 y 2000. En su caso, Chad fue elegible para el sorteo porque es nieto de un puertorriqueño. El entrenador aguadillano compartió que conoce desde hace unos años a Chad porque su papá fue uno de sus asistentes cuando dirigía en República Dominicana. Sin embargo, confesó que desconoce cuándo Baker-Mazara se reportará a Carolina-Canóvanas.

“Tengo una relación de amistad con Derrek. No es que nos llamemos todos los días, pero tenemos una buena relación”, contó González.

“Chad es un jugador que tiene muy buenas estadísticas en la NCAA y, como todos los jóvenes, quiere llegar a la NBA. Imagino que querrá pasar por ese proceso, que es una vez en la vida, y tengo que respetar eso. Imagino que podrá venir cuando termine la temporada en la NCAA y luego irse si recibe una invitación a la Summer League. Eso es algo que tendremos que discutir más adelante, pero desde ya estoy asumiendo que ese será el proceso”, continuó.

Carolina-Canóvanas ganó su primer campeonato en 2023 con un elenco encabezado por Waters y Conditt IV. Sin embargo, no ha vuelto a una serie final desde entonces. El quinteto del “calentón” fue barrido por los Osos de Manatí en las semifinales de 2024 y perdió en el mínimo de cuatro partidos frente a los Vaqueros de Bayamón en los cuartos de final de 2025. El año pasado terminó en la cuarta posición de la Conferencia A con marca de 16-18.

Con las habilidades de Baker-Mazara, González entiende que los Gigantes tendrán mayor flexibilidad al momento de firmar refuerzos, ya que el alero puede jugar en distintas posiciones. Si Waters se mantiene saludable y Carolina-Canóvanas acierta con sus tres importados, tendrían opciones reales de salir de la Conferencia A.

“En papel parece un equipo sólido. Tiene talento, pero, como todo grupo bien talentoso, hay que hacer que funcione. Dependemos también de la salud porque Tremont viene de su lesión. Aunque está bastante bien, hay que darle espacio a ese proceso. Conditt IV también sufrió una lesión en España y no estuvo en su mejor condición cuando vino el año pasado. Es cuestión de que todo el mundo esté en su mejor versión y eso el papel no lo dice”, comentó el entrenador.

George Conditt IV (derecha) cara a cara con JaVale McGee, de los Vaqueros, luego de bloquearle un tiro al refuerzo. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Waters y Conditt IV quieren recuperar el trono

González indicó que Waters y Conditt IV ya se encuentran en la isla preparándose para la temporada 2026 del BSN. A pesar de que Waters sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que lo ha mantenido fuera de las canchas por un año, ambos recibieron ofertas para jugar en el exterior, pero optaron por estar con los Gigantes desde el inicio del torneo 2026.

“Ambos decidieron comenzar aquí su año deportivo. Tienen un orgullo por el equipo y saben que estuvimos cerca, pero no hemos tenido la oportunidad de competir nuevamente por el trofeo. Los dos piensan que tenemos este año una oportunidad legítima de lograr lo que hicimos ya una vez y se han comprometido con eso”, aseguró el mentor.

La temporada 2026 del BSN comenzará el 21 de marzo con un partido inaugural entre los Indios de Mayagüez y los Leones de Ponce en el Palacio de los Deportes.