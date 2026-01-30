Rumbo a la segunda ventana clasificatoria para la Copa Mundial FIBA 2027, la Selección Nacional de Puerto Rico enfrenta, como de costumbre, un escenario incierto en cuanto a la disponibilidad de sus jugadores.

El dirigente nacional, Carlos González, adelantó que ya cuentan con un grupo de 24 canasteros y están en el proceso de definir quiénes harán el corte final de 12 para los partidos del 26 de febrero ante Canadá y del 1 de marzo frente a Bahamas.

Puerto Rico inició su ruta a Catar 2027 con dos decepcionantes derrotas contra Jamaica en noviembre y diciembre del año pasado, que comprometieron sus aspiraciones de clasificación al Mundial, por lo que estos dos juegos serán de suma importancia.

“Ya tenemos el grupo de 24. De ahí partimos a los 12. El mismo escenario de todas las ventanas: la disponibilidad de los jugadores. Estamos en el proceso de hacer el mejor grupo posible con los jugadores que están disponibles. Ya está por culminar y próximamente se estará anunciando”, dijo González en un aparte con GFR Media luego de terminar el Sorteo de Nuevo Ingreso 2026 del BSN en The Mall of San Juan.

Quizá la mayor debilidad del Equipo Nacional en aquellos dos encuentros ante Jamaica fue haber salido a la cancha sin un centro natural, luego de que Tai Odiase sufriera un esguince de tobillo con el club Hapoel Tel Aviv en Israel que lo dejó fuera de la convocatoria.

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) intentó traer a George Conditt IV e Ysmael Romero a última hora como reemplazos de Odiase, pero ninguno de los dos estuvo disponible debido a compromisos en el exterior.

Como consecuencia, el pívot jamaiquino Kofi Cockburn terminó la primera noche con 26 puntos y 15 rebotes, y la segunda con 15 unidades y 12 capturas.

Sin embargo, el entrenador aguadillano entiende que no volverán a lidiar con el problema de no tener a un hombre grande que defienda la pintura en la segunda ventana, ya que anticipa que Conditt IV vestirá el uniforme de Puerto Rico.

“Conditt IV, si no sucede nada, debería estar disponible”, aseguró González.

Conditt IV, al igual que Tremont Waters, ya se encuentra en la isla alistándose para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Gigantes de Carolina-Canóvanas, equipo del que está a cargo el técnico nacional.

Pero el caso de Waters es distinto porque viene de recuperarse de un desgarre del tendón de Aquiles que lo mantuvo alejado del tabloncillo por casi un año, y el entrenador de Puerto Rico no tiene intención de apresurarlo.

“Entiendo que Tremont no (será convocado) por su situación. No ha jugado en un año y venir así de cero a 100 es algo no muy confiable para él, así que entiendo que no”, explicó González.

Antes de lastimarse, Waters se había establecido como la bujía ofensiva de la Selección Nacional en los escenarios más importantes del baloncesto como los Juegos Olímpicos y el Mundial. No obstante, una lesión de esta gravedad deja incierto el nivel en que estará cuando regrese.

Las dos derrotas que Puerto Rico sufrió ante Jamaica en la primera ventana lo dejaron en el tercer puesto del Grupo B, que también está conformado por Canadá y Bahamas. La FIBA informó que el partido del 26 de febrero entre el Equipo Nacional y Canadá se jugará en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, y no en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, como suele ser habitual. La FBPUR, en cambio, no ha hecho un anuncio oficial al respecto.