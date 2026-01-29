El delantero cubano con “pasaporte puertorriqueño” ante la FIBA, Ysmael Romero, está a la espera de una posible suspensión luego de protagonizar un altercado que marcó el partido entre Al-Ahli Tripoli y los Zamboanga Valientes en el Campeonato Internacional de Baloncesto de Dubái.

El incidente ocurrió en el segundo cuarto del encuentro, disputado en la madrugada del miércoles (hora de Puerto Rico), cuando Romero reaccionó de manera violenta tras recibir una falta dura de Nick Demusis. La respuesta de Romero fue fuera de lo que se conoce es su carácter, ya que éste salió directo a su rival para darle un par de patada en el rostro.

La acción derivó en una inmediata intervención arbitral y, tras la evaluación de la jugada, se le impuso una falta descalificante que provocó su expulsión del partido.

Aun sin su hombre grande en cancha, Al-Ahli Tripoli logró mantener el control del juego y se impuso 110-103. El conjunto libio encontró respuestas ofensivas oportunas y supo administrar la ventaja en el tramo final.

Nasseim Badrush lideró a los ganadores con una sobresaliente actuación de 37 puntos, además de contribuir en otras facetas del juego. Keron DeShields fue otro pilar ofensivo al sumar 34 unidades y repartir asistencias clave, mientras que el exNBA Emmanuel Mudiay aportó 25 puntos y presencia en momentos decisivos.

Sin embargo, el resultado deportivo quedó relegado ante el panorama disciplinario que enfrenta Romero. Los organizadores del certamen analizan sanciones adicionales, incluida la posibilidad de una suspensión permanente, lo que podría dejar al conjunto de Tripoli sin una de sus piezas interiores más importantes para el resto del campeonato y añadir un capítulo polémico a la competencia.