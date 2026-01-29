Zakai Zeigler y Chad Baker-Mazara se perfilan como los favoritos a ser escogidos por los Gigantes de Carolina-Canóvanas con el primer turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), a celebrarse este jueves en The Mall of San Juan.

Esto luego de que Tai Odiase solicitara a última hora ser removido del sorteo. Odiase, quien debutó en 2024 como refuerzo de los Piratas de Quebradillas en la llamada “liga más dura” y adoptó la ciudadanía deportiva puertorriqueña meses después, actualmente juega en Israel tras firmar un contrato de dos años con Hapoel Tel Aviv.

Su nombre, al igual que el de muchos otros, había sido inscrito en el sorteo por otra persona cuando se abrió la convocatoria. De igual manera, su salida dejó el panorama aún más claro para los Gigantes, según Edgardo Ortiz, miembro de PURBASKET, un grupo dedicado a identificar jóvenes canasteros puertorriqueños en la diáspora para fortalecer los programas nacionales.

“Zakai Zeigler y Chad Baker-Mazara deben ser uno y dos. Para mí, debería ser Zakai Zeigler, pero la oportunidad de ser la primera selección también puede ser para Chad Baker-Mazara. Los Gigantes tienen a Tremont Waters, pero viene de una lesión. Cualquiera de los dos puede ser una buena firma”, opinó Ortiz en una entrevista con Primera Hora .

Zeigler es un nombre más conocido para los boricuas, luego de debutar con la Selección Nacional en la primera ventana clasificatoria para la Copa Mundial de la FIBA 2027. En los dos partidos contra Jamaica, el armador, de 23 años, promedió promedió 15 puntos y 4.5 asistencias. Actualmente, milita con el Nanterre 92 en la liga Pro A de Francia.

Ortiz entiende que su inclusión al quinteto de Carolina-Canóvanas sería un acierto, dado que Tremont Waters viene de recuperarse de una lesión en el tendón de Aquiles que lo mantuvo más de un año fuera del tabloncillo.

Baker-Mazara, en cambio, es un alero de 26 años y 6’7” de estatura nacido en República Dominicana que acumuló una media de 19.2 unidades, 4.4 rebotes y 3.2 asistencias por encuentro en su último año en la División I de la NCAA con los Trojans de la Universidad del Sur de California. Sin embargo, su entrada estaba en el aire en la víspera del sorteo.

Su padre, Derrek Baker, jugó en el BSN entre 1996 y 2000. Fernando Quiñones, vicepresidente de la “liga más dura”, estuvo el miércoles por la tarde confirmando si el abuelo del canastero había nacido en Puerto Rico para determinar su elegibilidad y añadirlo a la lista de jugadores disponibles.

“También funciona como facilitador. Es un jugador bastante versátil que, aunque mide 6’7” y lo ubican en la tres, puede crear juego y bajar el balón. Podemos decir que es un a veces un point forward. Es el punto de lanza de USC, que es una universidad prestigiosa. Anota bien del triple y de media distancia, y también puede hacer el juego a carrera. Defiende bien el perímetro y las cortinas. Es un jugador bastante completo”, comentó Ortiz sobre Baker-Mazara.

“Es un tres que utilizan mucho de uno. Es parecido a Alex Morales, quien también era así en NCAA: un todo terreno que hacía de todo. Morales era un jugador podía bajar el balón y defender al armador si era necesario. Eso es lo que hace Chad Baker-Mazara”, continuó.

Otros prospectos a seguir

Para el integrante de PURBASKET, Daniel Rivera, Malachi Smith, Jevin Muñiz y Josh Rivera serían los novatos que completarán los primeros seis turnos del sorteo.

Daniel, delantero de 24 años y 6’7” de estatura nacido en San Juan, promedió 11.7 tantos y 6.7 rebotes por partido con los Blazers de la Universidad de Alabama en Birmingham. Smith, armador de 26 años y 6’1” nacido en Nueva York, registró 4.4 puntos y 3.4 asistencias por encuentro con los Huskies de la Universidad de Connecticut (UConn).

Muñiz, escolta de 23 años y 6’6” oriundo de Pensilvania, aportó 8.6 unidades, 4.4 capturas y 4.5 asistencias por compromiso con los Rams de la Universidad Estatal de Colorado. Josh, alero de 22 años y 6’6” nacido en Nueva Jersey, acumuló 3.9 tantos y 2.1 rebotes con los Pirates de Seton Hall en South Orange, Nueva Jersey.

“Daniel Rivera es un jugador que se parece mucho a Willie Rodríguez, el de los Capitanes de Arecibo. Es un jugador que lo hace muy bien y casi siempre está promediando doble-doble. Puedo defender muy bien a hombres grandes. Es fuerte y choca. Además, corre muy bien la cancha y es un buen pasador”, expresó Ortiz acerca de Daniel.

“Malachi Smith sería el otro que le sigue. Es un armador de 6’1”, pero su frame (estructura corporal) es parecido al de Alejandro Vázquez, el de Ponce. No está teniendo los mejores números en UConn porque lo que juega son como 15 minutos, pero en los años que jugó en Dayton (2021-25) lo hizo muy bien”, agregó.

También señaló que la Clase 2026 del BSN estará compuesta principalmente por armadores y escoltas. Aunque la mayoría serán jugadores de rol, piensa que los novatos seleccionados con los primeros turnos tienen la capacidad de generar un impacto inmediato en la liga. A continuación, el orden de selecciones del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026 del BSN:

Sorteo de Nuevo Ingreso 2026

Primera ronda Primera ronda 1.Gigantes de Carolina-Canóvanas Primera ronda 2.Santeros de Aguada Primera ronda 3.Mets de Guaynabo Primera ronda 4.Capitanes de Arecibo Primera ronda 5.Gigantes de Carolina-Canóvanas Primera ronda 6.Mets de Guaynabo Primera ronda 7.Gigantes de Carolina-Canóvanas Primera ronda 8.Capitanes de Arecibo Primera ronda 9.Atléticos de San Germán Primera ronda 10.Piratas de Quebradillas Primera ronda 11.Leones de Ponce Primera ronda 12.Santeros de Aguada

Segunda ronda Segunda ronda 1.Leones de Ponce Segunda ronda 2.Santeros de Aguada Segunda ronda 3.Vaqueros de Bayamón Segunda ronda 4.Capitanes de Arecibo Segunda ronda 5.Vaqueros de Bayamón Segunda ronda 6.Vaqueros de Bayamón Segunda ronda 7.Criollos de Caguas Segunda ronda 8.Piratas de Quebradillas Segunda ronda 9.Leones de Ponce Segunda ronda 10.Piratas de Quebradillas Segunda ronda 11.Leones de Ponce Segunda ronda 12.Capitanes de Arecibo

El Sorteo de Nuevo Ingreso 2026 del BSN se llevará a cabo en The Mall of San Juan a partir de las 6:00 p.m. y será transmitido por el canal oficial de la liga en YouTube.