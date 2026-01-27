La centro Imani McGee no dudó en responder al llamado de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) y su presidente, Yum Ramos, cuando el pasado agosto tocaron su puerta para comenzar el proceso de nacionalización y convertirse así en la nueva jugadora de la Selección Nacional femenina.

Para la pívot estadounidense, Defensora del Año y Jugadora Más Valiosa del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) en la pasada temporada con las Monarcas de Juana Díaz, la invitación representó la ruta más realista para cumplir el sueño de jugar en unos Juegos Olímpicos.

“Fui muy honesta. Le dije: ‘Creo que ustedes sí compiten’. Esa fue mi respuesta. Estoy lista para trabajar, quiero encajar, quiero hacer lo que sea necesario, pero mi objetivo es estar en los Juegos Olímpicos del 2028. Puerto Rico me lo permitirá, entonces eso es lo que me gusta hacer y esa fue la conversación”, compartió McGee a través de una videoconferencia con los medios de comunicación locales este martes.

La centro, quien se encuentra en China debido a que milita en el equipo Henan Phoenix de la liga profesional, reconoce que las boricuas juegan al más alto nivel tras su participación en dos Mundiales y dos Olimpiadas al hilo.

Ramos, también presente en la conferencia virtual, admitió que el proceso fue sencillo. “Ella fue (a mi oficina), le hice dos preguntas y realmente salí convencido”, expresó Ramos, por su parte.

“Ella viene a aportar, no viene a buscar. Ella quiere integrarse, o quiere que se adapten a ella. Ella se quiere adaptar al grupo”, agregó.

La conexión inicial se estableció gracias al gerente general de la Selección Nacional masculina, Carlos Arroyo. Mientras se encontraban en el AmeriCup masculino, en Nicaragua, Ramos sostuvo conversaciones sobre jugadoras nacionalizadas.

Acto seguido, Arroyo le comentó que la hermana de JaVale McGee -refuerzo de los Vaqueros de Bayamón en el BSN- era una destacada baloncelista con estatura de 6′ y 7″.

Arroyo contactó a JaVale, consiguió el número de Imani y la respuesta fue inmediata. Al otro día ya había enviado todos los documentos para la FBPUR como para la FIBA. El ente federativo boricua, a su vez, solicitó una baja a la federación estadounidense (USA Basketball) debido a que Imani jugó en los programas juveniles de Estados Unidos.

“Tuvimos conversaciones con el coaching staff, (el dirigente) Jerry Batista y llegamos al consenso, que es el tipo de jugadora que nunca habíamos tenido y que va aportar mucho al programa nacional", manifestó Ramos.

“Estaba muy interesada porque no solo disfrutamos de Puerto Rico cuando viví en Juana Díaz, sino que no cualquier país como Puerto Rico ha llegado a la escena internacional, dijo McGee, de su lado.

“Una de las cosas más importantes para mí era que quería naturalizarme en un país que realmente compita”, añadió la jugadora, quien resaltó su defensa como su alma en el tabloncillo.

Para McGee, la decisión no fue improvisada. La jugadora, quien militó cuatro campañas en la WNBA desde el 2016 hasta el 2020, reconoció que no tendría oportunidad en la selección nacional de Estados Unidos.

“Nunca voy a jugar para la selección nacional de Estados Unidos. Y, por otro lado, me tomé cuatro años de descanso del baloncesto para estudiar derecho. Y todavía estoy en proceso de recuperar el mismo estatus o respeto que tenía en el baloncesto después de ese descanso“, comentó.

Pronto debut

McGee debutará con el uniforme patrio en el Premundial de Baloncesto Femenino, que se celebrará del 11 al 17 de marzo en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan. El torneo reunirá a las selecciones de Nueva Zelanda, España, Italia, Senegal y Estados Unidos.

Aunque Estados Unidos ya tiene su boleto asegurado, el Premundial otorgará tres plazas adicionales a la Copa del Mundo, que tendrá lugar en Berlín, Alemania, del 4 al 13 de septiembre de 2026.

“Mi expectativa es clasificar… Espero poder seguir ayudando y alcanzar mi objetivo de llegar al Mundial en septiembre”, afirmó la jugadora, de 31 años.

“Lo único que podemos hacer es estar preparadas. Confío en el cuerpo técnico y ya sé que nuestro equipo ya vio estos juegos de cerca, así que sé que todas tienen tenacidad para competir y todas quieren lo mismo”, agregó.

De sus compañeras en el combinado patrio, McGee cuenta con una que otra referencia. La pívot se enfrentó el pasado año a Brianna Jones durante su participación en China, y en el BSNF en los cuartos de final con Jones en las filas de las Cangrejeras de Santurce.

Santurce eliminó a Juana Díaz en dicha etapa. “Jones arrasó en nuestros playoffs”, confesó.

McGee también tuvo la oportunidad de medirse a la capitana Pamela Rosado y a Jackie Benítez, ambas de las campeonas Atenienses de Manatí.

A Arella Guirantes la había seguido en la WNBA y en el extranjero.