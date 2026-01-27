El equipo de Puerto Rico inició ayer lunes sus prácticas con miras a su participación en la Serie del Caribe, que se celebrará del 1 al 7 de febrero en Jalisco, México.

El Clásico Caribeño reúne a los campeones y refuerzos de las principales ligas invernales afiliadas a la Confederación de Béisbol del Caribe y contará con la presencia de Puerto Rico en busca de romper una sequía de títulos que se extiende desde 2018.

“El mensaje de hoy fue corto y preciso. Nuestro dirigente no se encuentra en Puerto Rico; llega mañana, y me imagino que entonces tendrá una comunicación más elaborada sobre lo que espera del equipo”, expresó Luis Matos, coach de banco de los Cangrejeros de Puerto Rico, tras la primera de cuatro prácticas programadas en el Estadio Roberto Clemente Walker.

“Vi mucho entusiasmo. Todos los muchachos están contentos de representar a Puerto Rico. La liga hizo un buen trabajo en la selección de los refuerzos. Tenemos un equipo competitivo para romper la sequía que tenemos”.

Puerto Rico ha conquistado 16 campeonatos de Serie del Caribe. Su último título fue logrado en suelo mexicano, cuando los Criollos de Caguas se coronaron de forma consecutiva en 2017 y 2018, en Culiacán y Jalisco, respectivamente.

Puerto Rico inicio su entrenamiento ayer bajo las órdenes de Luis Matos, quien es el coach de la banca de los Cangrejeros de Santurce. ( Suministrada )

La novena, dirigida por Omar López, partirá hacia México este sábado, 31 de enero, a las 7:07 a.m. en el vuelo 457 de American Airlines. El itinerario incluye una escala en Dallas, Texas, antes de continuar rumbo a Guadalajara.

Puerto Rico debutará el domingo, 1 de febrero, frente a México Verde a la 1:00 p.m. Todos los encuentros del equipo serán transmitidos por WAPA Deportes.