El exjardinero Carlos Beltrán fue recibido este lunes en su proyecto de vida, la Carlos Beltrán Baseball Academy tras su elección el pasado martes al Salón de la Fama del Béisbol.

Desde su llegada, Beltrán fue recibido entre ovaciones y gestos de entusiasmo por parte de los jóvenes atletas, quienes celebraron con evidente emoción el regreso del fundador de la academia, convirtiendo el momento en uno de gran significado para la comunidad estudiantil.

El exjugador de Grandes Ligas llegó acompañado de su esposa Jessica y sus hijos en una actividad privada que sirvió como cierre de varios días de celebraciones tras su regreso a Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Beltrán se dirigió a los presentes con un mensaje de profundo agradecimiento, en el que resaltó sus raíces puertorriqueñas, el apoyo recibido a lo largo de su carrera profesional y la importancia de la Academia como legado para futuras generaciones.

“Todo lo que he logrado comienza aquí, en Puerto Rico. Este país me formó como pelotero y como ser humano. Volver y compartir este momento con los jóvenes de este proyecto académico y deportivo, es una de las experiencias más significativas de mi vida”, expresó Beltrán.

“Ustedes representan el futuro. Mi mayor orgullo no es solo lo que hice en el terreno, sino poder aportar a sus sueños y su crecimiento. Los admiro un montón, valoro su esfuerzo diario y sé que, en algunos años, serán ustedes los que estarán de este lado”, añadió.

Por su parte, su esposa y también fundadora de la CBBA se dirigió a los presentes, destacando el compromiso familiar con la educación, la disciplina y el impacto social del proyecto.

“Esta Academia no es solo béisbol; es formación, valores y oportunidades. Verlos a ustedes, nuestros jóvenes recibir a Carlos con tanto cariño confirma que el esfuerzo ha valido la pena y que el ejemplo que sale de aquí es significativo para su futuro”, señaló.