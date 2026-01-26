En las paredes del Boys & Girls Clubs del residencial Las Margaritas, en San Juan, un mural le recuerda ahora los niños que crecer allí no limita sus sueños.

Ese mensaje quedó plasmado este lunes con la develación de una pintura dedicada al campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el boricua Xander Zayas, quien se crió entre este residencial y la barriada Cantera.

Rodeado de niños que lo miraban con admiración, Zayas recibió el homenaje. El mural, dividido en dos partes, narra su transformación del niño soñador al monarca de las 154 libras.

PUBLICIDAD

La primera imagen presenta a Xander en su niñez, con guantes de boxeo y un protector en la cabeza en el que se lee “Las Margaritas”, acompañado de la frase “Si lo puedes soñar”. La segunda lo muestra ya como campeón, con la faja mundial, la silueta del residencial dibujada en su pecho, margaritas como símbolo de sus raíces y la culminación del mensaje: “Lo puedes hacer”.

La frase completa está inspirada en la canción “Si lo puedes soñar” del artista urbano Eladio Carrión.

“Estoy emocionado. Yo pienso que es algo muy bonito toda la pintura y todo el reconocimiento”, expresó Zayas a Primera Hora .

“Creo que no todo el mundo llega aquí y poder hacerlo yo significa mucho para mí. Es el lugar que me vio crecer, el lugar que me vio nacer y para mí siempre, siempre ha sido un honor representar de donde yo soy”, agregó.

Zayas admitió que desde que se mudó al estado de Florida a sus 12 años, no visitaba el residencial ni el club de su infancia.

Xander Zayas con algunos participantes del Boys & Girls Clubs en el residencial Las Margaritas. ( Alexis Cedeño )

“Es un club bastante unido, siempre pendiente a los niños. Aquí hay deporte, actividades fuera de lo académico, juegos de mesa. Aprendes, haces amistades y despejas la mente. Es un espacio bien importante”, comentó.

A preguntas de este medio sobre qué detalle del mural llamó su atención, el boxeador describió básicamente toda la pintura, admitiendo su encanto con el trabajo del también puertorriqueño, el muralista Sergio Vázquez.

“Me encanta la diferencia entre el niño y el adulto, el residencial en el pecho, el cinturón, la mirada… todo te lo dice. En el primero, ‘si lo puedes soñar’, se ve esa mirada soñadora. Ya en el segundo, ‘lo puedes hacer’, se ve esa mirada de campeón”, manifestó.

PUBLICIDAD

“Nunca pensé que se me iba a dedicar algo tan bonito. Uno siempre lo sueña, uno quiere que cosas así pasen, pero nunca lo tiene presente hasta que suceden. Y cuando sucede es como que decir: ‘wow, estamos aquí’”, continuó.

La develación surgió, además, a cinco días de la pelea unificatoria del boricua frente al alemán Abass Baraou en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico. Baraou (17-1, 9 KO’s) expondrá su faja de la AMB, mientras el boricua (22-0, 13 KO) defenderá su título de la OMB.

Xander Zayas frente a ambas partes del mural. ( Alexis Cedeño )

Zayas comentó que el mural lo inspirará en su reyerta del sábado.

“Me da mucha inspiración. Mucha gente no piensa que nosotros lo podemos lograr hasta que lo logramos, y siempre ha sido así a través de mi carrera. Mucha gente siempre me ha dicho que ‘no, no se puede, es imposible’. Y aquí estoy hoy como campeón del mundo y muy pronto campeón unificado. Siempre es importante para mí soñar en grande“, sostuvo.

Más allá del reconocimiento personal, el campeón aseguró que el verdadero valor del mural está en el impacto que puede tener en la juventud. Xander, de 23 años, es el monarca actual más joven del mundo.

Zayas mostrando su faja de campeón mundial de la OMB. ( Alexis Cedeño )

“Para mí es primordial inspirar a los niños. Yo estuve en esos zapatos, fui ese chamaquito que quería soñar en grande. Estar aquí hoy y dejarles saber que no hay nada imposible siempre ha sido importante”, dijo Zayas, quien luego de observar la obra, le leyó un cuento a los pequeños, compartió una corta clínica de boxeo y sostuvo un conservatorio.

PUBLICIDAD

“Esto es para los chamaquitos”

Vázquez, de 38 años, explicó que el proyecto nació pensando precisamente en los niños del club.

“Desde el principio la idea era trabajar algo para los chamaquitos del Boys & Girls Clubs. Contar la historia de Xander desde aquí, desde Las Margaritas, hasta convertirse en campeón, para que ellos se sientan orgullosos y sepan que se puede llegar”, explicó.

Vázquez, quien lleva cerca de 10 años trabajando profesionalmente y ha realizado obras como la cancha de la Placita de Santurce, señaló que el objetivo era que los jóvenes se vieran reflejados en la historia.

“Que se sientan más conectados, más juntos con la historia de él y entiendan que venir de aquí no te limita”, sentenció el artista.