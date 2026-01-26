El boricua Nelson Colón fue nombrado como el nuevo dirigente de la selección nacional de baloncesto de Panamá, anunció este lunes la Federación Panameña de Baloncesto, a través de sus redes sociales.

Minutos más tarde, el propio Colón confirmó su nuevo rol mediante declaraciones escritas.

“Recibo esta oportunidad con profundo agradecimiento, respeto y compromiso hacia el baloncesto panameño y hacia todos los atletas que representan con orgullo los colores de Panamá. Asumir este rol implica trabajar con disciplina, visión y entrega para contribuir al crecimiento del equipo nacional y al desarrollo integral del deporte”, compartió el también estratega de los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Mi enfoque estará dirigido a fortalecer la estructura del equipo, apoyar el talento local y fomentar una cultura de trabajo basada en la unión, el esfuerzo y la excelencia competitiva. Creo firmemente en el potencial del baloncesto panameño y en la importancia de construir un proyecto sólido y sostenible”, agregó.

Colón debutará como dirigente de la escuadra en la segunda ventana clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo de la FIBA Catar 2027, cuando Panamá enfrente el 27 de febrero a Cuba en La Habana y el 2 de marzo a Argentina en Buenos Aires.

Panamá afronta este nuevo ciclo con la urgencia de revertir el arranque del clasificatorio, luego de registrar marca de 0-2 en la primera ventana. El conjunto deberá finalizar entre las tres primeras posiciones del Grupo D, que también integran Argentina, Cuba y Uruguay, para avanzar a la segunda ronda.

Los tres mejores del Grupo D cruzarán con los tres primeros del Grupo B, integrado por Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica, para conformar el Grupo F. De igual forma, los mejores tres del Grupo A y del Grupo C formarán el Grupo E.

Al finalizar la segunda etapa del clasificatorio, los tres mejores equipos de los Grupos E y F, junto con el mejor cuarto lugar entre ambos grupos, sellarán su boleto al Mundial.

“Deseo expresar un agradecimiento especial a mi familia por su apoyo incondicional, comprensión y respaldo constante, fundamentales para aceptar este importante reto. Asimismo, agradezco a la organización de los Cangrejeros de Santurce por su confianza y por brindarme el permiso y la oportunidad de asumir este compromiso, demostrando una vez más su apoyo a mi desarrollo profesional”, pronunció Colón. La temporada 2026 del BSN arranca el 21 de marzo.

“Valoro la confianza depositada en mí y reitero mi compromiso de servir al baloncesto nacional con profesionalismo, respeto y pasión por el juego”, manifestó.

El palmarés de Colón incluye dos campeonatos consecutivos con los Leones de Ponce en 2014 y 2015, además de dos títulos con los Vaqueros de Bayamón, logrados en 2020 -temporada disputada bajo el formato de burbuja en un hotel de Río Grande debido a la pandemia del Covid-19- y en 2022.

A nivel internacional, Colón fue piloto de la Selección Nacional masculina, a la que condujo a clasificar a sus primeros Juegos Olímpicos en 20 años. No obstante, en 2024, presentó su renuncia al cargo mediante una carta de agradecimiento publicada en sus redes sociales, cerrando así un ciclo exitoso al mando del combinado nacional.