José “Cheo” Molina será el dirigente de los Senadores de San Juan para la temporada 2026–2027 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) anunció este lunes el equipo a través de declaraciones escritas.

Molina cuenta con una trayectoria sólida y ampliamente respetada dentro del béisbol profesional, con experiencia como receptor de Grandes Ligas, líder dentro y fuera del terreno, y posteriormente como dirigente y mentor de jugadores.

Su conocimiento del juego, manejo de clubhouse y capacidad para desarrollar talento lo convierten en la figura ideal para liderar esta nueva etapa de los Senadores, expresó la novena.

En los pasados días, el conjunto también anunció la contratación de Juan “Quique” Ramos como gerente general.

“Con la llegada de ”Cheo" Molina tenemos al capitán del barco. Es un líder con experiencia, carácter y visión. Estamos confiados y seguros de que presentará un plan estructurado que permitirá que nuestra organización brille en la temporada que se avecina. Esta contratación representa estabilidad, dirección clara y un compromiso real con el desarrollo de nuestros peloteros", comentó Ramos en la parte de prensa.

Los Senadores no lograron su pase a la postemporada 2025-26 tras concluir en el último puesto de la fase regular con 12-28.