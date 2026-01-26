California. Kawhi Leonard anotó 21 de sus 28 puntos en la primera mitad mientras los Clippers de Los Ángeles construyeron una ventaja de 38 unidades en el segundo cuarto y vencieron 126-89 a los Nets de Brooklyn el domingo.

James Harden anotó 19 tantos, John Collins agregó 18, y Jordan Miller tuvo 16. Ivica Zubac terminó con 11 puntos y diez rebotes mientras los Clippers, que venían de una victoria sobre los Lakers el jueves, ganaron por octava vez en nueve juegos.

Danny Wolf anotó 14 puntos y Egor Demin tuvo 12 para los Nets, que lanzaron un 28% en la primera mitad y un 34% (29 de 86) en total, incluyendo un 21% (nueve de 43) desde la línea de tres puntos. Brooklyn perdió su cuarto partido consecutivo y ha caído en diez de sus últimos 11 juegos y 13 de 15.

Los Nets venían de una derrota en doble tiempo extra el viernes ante los Celtics de Boston, que están en segundo lugar en la Conferencia Este. Dos días antes, Brooklyn fue derrotado 120-66 por los Knicks de Nueva York.

Los Clippers se adelantaron con una ventaja de 24 puntos en el primer cuarto y extendieron la distancia a 38 en el segundo, llevándola diferencia a 68-37 al descanso. Los Ángeles mantuvo su amplia ventaja en el tercer cuarto y estaba por delante 96-66 al entrar en el cuarto.

Fue otra victoria contundente para los Clippers sobre los Nets en Los Ángeles. Cuando los equipos se enfrentaron en Los Ángeles el 15 de enero de 2025, los Clippers ganaron 126-67, y el margen de victoria de 59 puntos es la única victoria por 50 puntos para los Clippers.

Heat vence 111-102 a los Suns

Bam Adebayo anotó 22 puntos, Jaime Jaquez Jr. agregó 20 y el Heat de Miami venció la noche del domingo por 111-102 a los diezmados Suns de Phoenix.

El Heat tuvo un breve descanso después de vencer a Utah 147-116 el sábado por la noche, pero aprovechó que Phoenix jugó sin dos jugadores clave que sufrieron lesiones el viernes por la noche en una derrota 110-103 en Atlanta.

Devin Booker, un cuatro veces All-Star, se torció el tobillo derecho en el tercer cuarto contra los Hawks y será reevaluado en una semana. Jalen Green salió después de sentir dolor en su segundo juego de regreso tras perderse 33 por una distensión en el tendón de la corva.

Los Suns lucharon sin los 25.4 puntos por juego que lidera el equipo de Booker, lanzando un 37% y siete de 35 desde el triple. Dillon Brooks lideró a Phoenix con 26 puntos y Grayson Allen agregó 18 a pesar de lanzar cuatro de 18 desde el campo, incluyendo uno de 11 desde el triple.

El cuarto equipo con mayor puntuación de la NBA, Miami lideró por cinco después de tres cuartos y lo amplió a 101-83 a mitad del cuarto camino a terminar un viaje de cinco juegos 3-2. Norman Powell agregó 16 puntos y 10 rebotes.

Pelicans desperdician ventaja de 20 puntos, pero ganan

Saddiq Bey y Zion Williamson anotaron cada uno 24 puntos y capturaron diez rebotes, y los Pelicans de Nueva Orleans desperdiciaron una ventaja de 20 puntos antes de recuperarse para vencer a los Spurs de San Antonio 104-95 la noche del domingo.

San Antonio tuvo una ventaja de 24-5 para abrir el último cuarto, pero Nueva Orleans cerró el juego con una racha de 17-3 para evitar una barrida de temporada por parte de los Spurs.

Victor Wembanyama lideró a San Antonio con 16 puntos, 16 rebotes y cuatro bloqueos. Keldon Johnson añadió 15 puntos mientras los Spurs no lograron capitalizar una remontada de dos dígitos.

La ventaja de Nueva Orleans se amplió a 19 puntos a mitad del tercer cuarto, lo que llevó al entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, a sustituir a toda su alineación titular tras un tiempo muerto.

Los Spurs acertaron 19 de 32 en tiros libres, incluyendo fallar sus últimos cuatro tiros libres con los Pelicans liderando 98-93.

Trey Murphy III añadió 17 puntos, nueve asistencias y seis rebotes para Nueva Orleans, que ganó su segundo partido consecutivo.

Los Spurs tuvieron toda su rotación disponible por primera vez desde el 29 de diciembre con el regreso de Devin Vassell de una distensión en el aductor izquierdo.

Vassell terminó con 13 puntos en 25 minutos.

Curry anota 26 puntos

Stephen Curry anotó 26 puntos para liderar a los Warriors de Golden State en su victoria del domingo por 111-85 sobre Minnesota, la quinta derrota consecutiva para los Timberwolves y su racha más larga en más de tres años.

Curry añadió siete asistencias y cuatro de los 20 robos de balón, la cifra más alta de la temporada para su equipo, después de haber sido considerado dudoso para jugar debido a molestias en la rodilla. Moses Moody sumó 19 puntos y ocho rebotes para los Warriors (26-21), que se acercaron a uno 1/2 juegos de los Timberwolves (27-19) por el séptimo lugar en la Conferencia Oeste.

Brandin Podziemski tuvo 12 puntos, seis asistencias y cuatro robos para los Warriors, que han ganado siete de sus últimos diez partidos.

Anthony Edwards lideró a Minnesota con 32 puntos y 11 rebotes después de que el partido se pospusiera un día tras el tiroteo fatal de un hombre de Minneapolis por agentes federales de inmigración.

Se guardó un momento de silencio antes del partido por Alex Pretti, mientras los Timberwolves tropezaban con su puntuación final más baja en más de cuatro y su primera vez por debajo de los 100 puntos esta temporada.