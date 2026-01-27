Chicago. Luka Doncic tuvo 46 puntos, 11 asistencias y siete rebotes, y los Lakers de Los Ángeles enfriaron a los Bulls de Chicago con una victoria de 129-118 el lunes por la noche.

LeBron James anotó 20 de sus 24 puntos en la primera mitad mientras Los Ángeles mejoraba a 3-1 en un viaje de ocho juegos. Rui Hachimura agregó 23 unidades con un nueve de 11 en tiros.

Los Lakers fueron barridos por Chicago en su serie de dos juegos la temporada pasada, incluyendo una salvaje derrota de 119-117 en el United Center con un tiro desde media cancha de Josh Giddey en el último segundo.

Coby White anotó 23 puntos para Chicago el lunes por la noche, y Ayo Dosunmu tuvo 20. Los Bulls habían ganado cuatro seguidos y cinco de seis en total.

Chicago acertó 18 de 49 desde la línea de tres puntos. Ha logrado al menos 17 triples en sus últimos cinco juegos.

Los Ángeles lideró por hasta 20 puntos, pero Chicago se acercó a 81-80 con dos tiros libres de Nikola Vucevic con 6:42 restantes en el tercer cuarto.

Pero Marcus Smart respondió con una jugada de tres puntos para los Lakers. Doncic luego hizo dos tiros libres y Hachimura conectó desde lejos para poner el marcador en 89-80 con 4:38 restantes.

Doncic hizo un triple y otro tiro libre para llevar a Los Angeles a una ventaja de 104-89 al entrar en el cuarto. Doncic anotó 20 puntos en el tercero con un seis de nueve en tiros.

Rudy Gobert (27), de los Timberwolves de Minnestoa, se alza para encestar sobre Quinten Post, izquierda, de los Warriors de Golden State, quien no pudo defender durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 26 de enero de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) ( Abbie Parr )

Timberwolves vencen 108-83 a Warriors y rompen racha de cinco derrotas

Minneapolis. Rudy Gobert consiguió 15 puntos y 17 rebotes mientras los Timberwolves de Minnesota derrotaron 108-83 a los Warriors de Golden State el lunes por la noche en un juego que careció de gran parte de su habitual poder estelar.

Los Warriors jugaron sin los titulares Stephen Curry (rodilla) y Draymond Green (espalda), mientras que Anthony Edwards de Minnesota fue descartado a última hora para descansar una lesión recurrente en el pie derecho.

Julius Randle lideró a Minnesota con 18 puntos y Bones Hyland aportó 17. Naz Reid y Donte DiVincenzo anotaron 15 cada uno para los Timberwolves, quienes rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas, su peor racha desde que perdieron cinco seguidos en diciembre de 2022.

Quinten Post lideró a Golden State con 13 puntos. Brandin Podziemski anotó 12 unidades y capturó siete rebotes, mientras que Gui Santos tuvo 11 tantos y diez rebotes para los Warriors, quienes tuvieron su peor porcentaje de la temporada en tiros de tres puntos con un 23.1% (nueve de 39).

Una noche después de que los Warriors rompieran la racha de 103 juegos de Minnesota anotando al menos 100 puntos —la tercera más larga en la historia de la NBA— los Timberwolves superaron un inicio frío desde el campo y 23 pérdidas de balón.

Minnesota tomó el control del juego con una racha de 21-4 para cerrar el segundo cuarto. Randle anotó diez puntos en la racha, lo que dio a los Timberwolves una ventaja de 53-38 al medio tiempo.