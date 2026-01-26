La fecha potencial de regreso de Giannis Antetokounmpo a los Bucks de Milwaukee, con el alero recuperándose de una distensión en la pantorrilla que el propio jugador había adelantado podría mantenerlo fuera de juego de cuatro a seis semanas.

El dos veces MVP también dijo, después de la derrota de los Bucks por 102-100 ante Denver el viernes, que una resonancia magnética determinaría si padecía una distensión en la pantorrilla o en el sóleo de su pierna derecha. El entrenador de los Bucks, Doc Rivers, confirmó el lunes el diagnóstico de la distensión en la pantorrilla, pero no especuló sobre cuándo podría regresar Antetokounmpo.

“No hay realmente un calendario”, afirmó Rivers.

El astro griego de 31 años tenía la pantorrilla derecha vendada en la primera mitad del partido contra Denver. No parecía estar cómodo el resto de la noche y se retiró definitivamente con 34 segundos restantes.

“Sentí que no podía desplegarme a fondo”, dijo Antetokounmpo después del juego. “Podía trotar. No podía ponerme de puntillas, así que estuve trotando sobre el talón la mayor parte del juego. No tenía la misma explosividad, pero aún sentía que podía ayudar. Al final, cuando se rompió, tuve que salir. No podía caminar”.

Previamente, Antetokounmpo se perdió ocho juegos del 5 al 26 de diciembre debido a una distensión en la pantorrilla derecha. Las distensiones en su pantorrilla izquierda le hicieron perderse los playoffs de 2024 y el Juego de Estrellas de 2025.

Rivers dijo que los Bucks no han considerado descansar a Antetokounmpo por el resto de la temporada a pesar de su historial de problemas en la pantorrilla.

“No se ha contempleado eso”, comentó Rivers. “Pero escuchen, tampoco hay un calendario”.

Los Bucks (18-26) han perdido cinco de sus últimos seis partidos y están en el puesto 11 en la clasificación de la Conferencia Este, poniendo en serio peligro su racha de nueve clasificaciones consecutivas a los playoffs. Han tenido un récord de 15-15 con Antetokounmpo y 3-11 sin él esta temporada.

Antetokounmpo reconoció el viernes que se habría retirado de ese juego mucho antes si los Bucks tuvieran un récord significativamente mejor. En cambio, jugó 32 minutos y logró 22 puntos, 13 rebotes y siete asistencias.

“Creo que habla mucho de su carácter y de quién es como persona y jugador”, expresó el alero Bobby Portis.

Antetokounmpo ha promediado 28 puntos, 10 rebotes y 5,6 asistencias en 30 juegos esta temporada.

Los Bucks también han disputado sus últimos dos partidos sin Kevin Porter Jr., el segundo máximo anotador, debido a una distensión en el oblicuo. Rivers dijo que aún no hay indicios de cuándo Porter podría volver.