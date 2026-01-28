Todas las miradas cayeron sobre Xander Zayas en la tarde del miércoles, cuando entró al Distrito T-Mobile de San Juan para un entrenamiento abierto al público de cara a su pelea unificatoria con el alemán Abass Baraou.

A sus 23 años, Zayas ya no es aquel prospecto que prometía traerle gloria a Puerto Rico como lo hicieron Félix “Tito” Trinidad y Miguel Cotto en su momento. Luego de coronarse campeón superwélter (154 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en julio del año pasado, se estableció como uno de los mejores peleadores en su división, y así el público boricua lo ha empezado a reconocer.

Este sábado subirá al cuadrilátero con el objetivo de seguir poniendo a la isla en lo más alto al unificar los títulos de la OMB y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en un combate a 12 asaltos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, una gesta que ningún púgil del patio ha logrado hasta ahora.

“Estoy contento a menos de 48 horas. Creo que esa siempre ha sido la parte más difícil, lo demás es fácil. Ya el trabajo está hecho. Fueron 12 semanas de campamento. No hay ningún tipo de duda con lo que voy a hacer el sábado y ahora es cuestión de dar el peso y ya”, dijo Zayas en un aparte con los medios antes de treparse al ring en el Distrito T-Mobile.

“Es la primera vez en mi carrera teniendo un open workout así en semana de pelea. Lo hemos tenido anteriormente, pero con un poco más de anticipación. Contento porque ha sido una semana especial y bonita. Estoy feliz de estar en Puerto Rico y creo que se me ve en la cara. Es lo que me ha acostumbrado a lo largo de mi carrera, pero estar en Puerto Rico lo hace más bonito y distinto”, continuó.

Xander Zayas ondea la bandera de Puerto Rico durante su entrenamiento abierto al público en el Distrito T-Mobile de San Juan. ( alexis.cedeno )

El puertorriqueño, quien está invicto en 22 salidas con 13 nocauts, tendrá el sábado su mayor reto en lo que va de su joven carrera. Baraou posee una foja de 17 victorias, nueve de ellas por la vía rápida, y una derrota. Ese único revés lo sufrió hace seis años ante su compatriota Jack Culcay.

Pero antes de tirar un par de sombras bajo el ritmo de artistas como Bad Bunny y Karol G frente a decenas de entusiasmados fanáticos, Zayas dejó claro que ha hecho el trabajo para salir por la puerta ancha en el “Choliseo”.

“Abass Baraou es un peleador que viene con mucha hambre. Sabemos que estamos a solo días de la oportunidad más grande de nuestra carrera. Yo sabía que tenía la oportunidad de ganar contra Yoelis Tellez (su último oponente) porque tenía todas las herramientas para ganarle, pero yo soy un peleador totalmente diferente y lo voy a demostrar el sábado en la noche. Estoy preparado para hacer historia”, aseguró el campeón boricua al rememorar el pleito, en el que Baraou se agenció el triunfo por decisión unánime.

Baraou, por su parte, arribó este miércoles a Puerto Rico y, entre risas, comentó durante su entrenamiento abierto al público que nunca había subido a un cuadrilátero en un lugar tan caluroso como Puerto Rico. Sin embargo, mostró la misma confianza de Zayas al ser cuestionado sobre su preparación para esta pelea unificatoria.

Xander Zayas en su entrenamiento abierto al público en el Distrito T-Mobile de cara a su pelea unificatoria con Abass Baraou. @trboxeo @primerahora pic.twitter.com/WCUUcf5fAh — Joseph Reboyras (@Reboyras_) January 28, 2026

“Tuve un campamento bastante bueno. Subimos el nivel y entrenamos duro. He estado emocionado a lo largo del campamento por esta oportunidad. El hecho de estar aquí ya es un logro para mí. No puedo esperar para este sábado”, declaró el monarca alemán.

“Siento que, a través de los años, he mejorado como boxeador. Además de adaptarme al estilo de Xander Zayas, no hice nada distinto al resto de los campamentos. Solo haré lo que sé hacer mejor. Estoy emocionado y contento por esta oportunidad. Estar involucrado en un evento como este es como vivir un sueño. Regresar a Alemania con ambos títulos sería increíble y haré todo lo posible por hacerlo”, abundó.

Juamita empieza a asimilar lo que vivirá el sábado

Juanmita López de Jesús también formará parte de esta velada organizada por Top Rank Boxing. En su quinto combate profesional, el hijo del excampeón mundial se pondrá los guantes frente a miles de personas en el recinto más importante del país. Se medirá ante el estadounidense Conner Russell (8-4-2, 7 KO’s) en un pleito pactado a seis asaltos y confesó que, al entrar al Distrito T-Mobile, empezó a asimilar el magno evento en el que participará este sábado.

“Es bien emocionante. Yo nunca había estado en un escenario así y siempre dije que pelearía en cualquier sitio, pero pelear en mi casa y en el ‘Choliseo’ es algo bien emocionante. Este tipo de escenario me emociona mucho y me deja saber que estamos haciendo las cosas bien”, expresó López de Jesús (4-0, 2 KO’s) a los medios.

Juanmita Lópes de Jesús antes de subir al ring para su entrenamiento abierto al público en el Distrito T-Mobile. ( alexis.cedeno )

“Con el pasar de los días, uno se da cuenta del trabajo que está haciendo y de lo que estamos logrando poco a poco. Ahora estamos viendo los frutos de lo que hemos trabajado”, agregó.

La cartelera, encabezada por Zayas y Baraou, será transmitida de forma gratuita en la plataforma de streaming Top Rank Classics, disponible en Roku.