A menos de tres semanas para su pelea unificatoria, el campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 154 libras, el alemán Abass Baraou, ya se siente ganador, no por exceso de confianza, sino por lo que representa esta oportunidad.

Sin embargo aunque ya tiene una victoria personal, su mentalidad es el 31 de enero salir por la puerta ancha del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, cuando enfrente al local, el boricua Xander Zayas, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Esta pelea es importante para mí, estamos peleando por dos correas y es increíble, es por lo que siempre he trabajado. Solo estar en este momento se siente como ganar”, compartió Baraou (17-1, 9 KO’s).

PUBLICIDAD

“Esperé tanto tiempo por cualquier oportunidad para convertirme en campeón mundial, que la unificación es un sueño. Ganar esta pelea pondrá un futuro grande para mí. No puedo esperar”, agregó.

Baraou derrotó el pasado agosto al cubano Yoenis Téllez por decisión unánime para coronarse campeón interino de la AMB, y poco después fue elevado a monarca absoluto tras la renuncia de Terence Crawford al cinturón.

Aunque reconoció el talento del puertorriqueño (22-0, 13 KO’s) y la presión del combate, Baraou, de 31 años, aseguró que llega en un estado físico y mental inmejorable.

“Me siento genial, estoy entrenando duro y no puedo esperar a venir a Puerto Rico. El campamento de entrenamiento ha sido, como siempre, duro, divertido, con buena energía y buen ánimo”, comentó el púgil.

“Solo necesito estar listo la noche de la pelea, llegar con claridad, preparado y luego aplicar todo lo que hicimos en el campamento y entonces obtendré la victoria. Toda mi concentración esta puesta en el 31 de enero. El futuro será dulce y tendré las mejores oportunidades. Estoy enfocado en Puerto Rico y Xander Zayas”, añadió.

Pese a sus deseos, Baraou no subestima a su rival. Al contrario, entiende perfectamente el reto que tiene enfrente. El alemán fue el compañero de sparring del boricua cuando este se preparaba para su enfrentamiento contra Damián Sosa el 2024.

“Es muy talentoso y habilidoso. Conoce sus habilidades y también es muy técnico”, dijo sobre Zayas.

Acompañado en la gran noche

Aunque Baraou es alemán, se entrena en la cuidad de Miami, Florida, con el cubano Jorge Rubio, quien lo ha dirigido en sus últimas cuatro peleas.

PUBLICIDAD

En Puerto Rico no estará solo, pues su familia, amigos y nuevo núcleo de Miami viajarán para acompañarlo.

El respaldo que siente fuera del cuadrilátero también jugará un papel clave en la velada.

“Siempre siento el apoyo de los fanáticos, sobre todo el de mi familia y amigos, pero se nota que la gente está muy emocionada por mí y realmente aprecio que me vean”, manifestó.