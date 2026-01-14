Oklahoma City. Shai Gilgeous-Alexander anotó 34 puntos, y el Thunder de Oklahoma City, campeón defensor de la NBA, aplastó el martes 119-98 a San Antonio para obtener su primera victoria en cuatro duelos contra los Spurs esta temporada.

Jalen Williams sumó 20 puntos y Chet Holmgren contribuyó con ocho unidades, diez rebotes y tres bloqueos a la causa de Oklahoma City. El Thunder mejoró a un récord de 34-7, el mejor de la liga, en el punto medio de la temporada, encaminándose a igualar el resultado de la pasada campaña regular, de 68-14.

Stephon Castle anotó 20 puntos y Victor Wembanyama añadió 17 tantos y siete rebotes por los Spurs.

San Antonio comenzó la noche en segundo lugar detrás de Oklahoma City en la clasificación de la Conferencia Oeste. Los Spurs se habían perfilado como contendientes al título con las tres victorias sobre el Thunder en un periodo de dos semanas el mes pasado, pero ahora han perdido seis de diez compromisos.

Oklahoma City comenzó esta temporada con un récord de 24-1, luego tuvo un bajón que incluyó las tres derrotas ante los Spurs. El Thunder se ha recuperado y ahora ha ganado cuatro duelos seguidos.

Oklahoma City ganó sin dos titulares: el líder en rebotes Isaiah Hartenstein y el especialista defensivo Lu Dort. Aun así, el Thunder mantuvo a los Spurs en un 40% de acierto en tiros de campo.

LeBron roza el triple-doble

LeBron James anotó 31 puntos, repartió 10 asistencias y capturó nueve rebotes por los Lakers de Los Ángeles, quienes rompieron enfáticamente su racha de tres derrotas consecutivas el martes, al imponerse 141-116 sobre los Hawks de Atlanta.

Luka Doncic añadió 27 puntos y 12 asistencias a la causa de los Lakers, quienes tomaron una ventaja de 32 puntos al inicio de la segunda mitad y resistieron con éxito el meritorio intento de remontada tardía de los Hawks. Los Ángeles solo ha hilado cuatro derrotas una vez desde que adquirió a Doncic hace casi un año.

En el segundo partido de sus primeras apariciones consecutivas durante su inigualable 23 temporada en la NBA, James se quedó a las puertas de su primer triple-doble desde el pasado 1 de febrero en Nueva York, un día más recordado por el impactante canje de los Lakers por Doncic esa misma noche.

Nickeil Alexander-Walker anotó 26 puntos y CJ McCollum sumó 25 por los Hawks, quienes habían ganado en las dos primeras paradas de su gira por la Costa Oeste.

Corey Kispert anotó 19 puntos al lucir junto a McCollum en el segundo partido de ambos jugadores con Atlanta desde que fueron cedidos por Washington en un canje por Trae Young.

Murray y Watson ayudan a los Nuggets

Jamal Murray sumó 35 puntos y nueve asistencias, Peyton Watson encestó el tiro que desempató definitivamente el encuentro con 39 segundos por jugar y los Nuggets de Denver vencieron el martes 122-115 a los Pelicans de Nueva Orleáns.

Watson terminó con 31 unidades, siete rebotes y cinco asistencias en su primer juego desde que fue elegido jugador de la semana de la Conferencia Oeste. Tim Hardaway Jr. finalizó con 18 puntos.

Trey Murphy III firmó 31 tantos para los Pelicans, quienes perdieron por undécima vez en 12 juegos.

Con un tiro de bandeja, Murphy empató el marcador a 114 con 1:02 por jugar. Y la canasta de Watson puso a Denver nuevamente al frente antes de que Aaron Gordon les diera ventaja de cuatro puntos y Murray sentenciara el juego con sus tiros libres para poner el marcador 120-114 con 8,6 segundos por jugar.

Murray anotó 12 puntos en el último cuarto, acertando los tres tiros, incluidos dos triples, en aproximadamente ocho minutos.