San Juan. Con un ramillete de cinco carreras en la segunda entrada, los Cangrejeros de Santurce defendieron nuevamente el Estadio Hiram Bithorn al doblegar este martes, 8-2, a los Leones de Ponce en el segundo juego de la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Los Cangrejeros ahora viajarán el jueves al Estadio Francisco “Paquito” Montaner, de Ponce, donde se llevarán a cabo los próximos tres partidos de la serie debido al uso del estacionamiento del Hiram Bithorn por el municipio de San Juan para las Fiestas de la Calle San Sebastián. De Santurce ganar estos tres encuentros, levantaría en ese último su decimoséptimo campeonato en la pelota invernal.

Eduardo Rivera, abridor de los crustáceos, no fue imbatible como en la semifinal A contra los Criollos de Caguas, pero hizo su trabajo. El zurdo, de 22 años y 6’7” de estatura, ponchó a cuatro bateadores, otorgó dos bases por bolas y toleró dos carreras en seis capítulos. A raíz de esto, cargó con la victoria.

En cambio, el derecho Orlando Ortiz-Mayr, iniciador de los Leones, tuvo una noche para el olvido, en la que se llevó el revés después de dar paso a cinco de las ocho carreras de los capitalinos en apenas 1.2 episodios.

Los Cangrejeros castigaron a Ortiz-Mayr en la parte baja de la primera entrada para abrir el marcador. Luego de Shed Long Jr. pegar un sencillo y Henry Ramos recibir una base por bolas, Brian Navarreto remolcó la primera carrera de Santurce con un elevado al bosque central. Acto seguido, Andrew Velázquez conectó un imparable y llenó las bases.

Con el tráfico congestionado, Jack López bateó una roleta para un out forzado y los crustáceos volvieron a anotar. En el siguiente turno, Rubén Castro sacudió un sencillo al jardín izquierdo, con corredores en la primera y segunda almohadilla, para darle a los locales una ventaja de 3-0.

Ante esta situación, Andy González, dirigente de Ponce, decidió sacar del partido a Ortiz-Mayr y reemplazarlo con el veterano relevista Freddie Cabrera. Sin embargo, Cabrera fue recibido con un doble de Yohandy Morales y los Cangrejeros se alejaron por 5-0.

Los Leones, en cambio, trataron de mantener vivas las esperanzas de regresar a la “Perla del Sur” con la serie final empatada a uno por bando en la apertura del tercer capítulo. Después de Matt Bottcher batear un rodado de out, Gabriel Cancel pegó un doble al bosque derecho. De inmediato, el inicialista se robó la tercera base y Jesmuel Valentín fue golpeado con un lanzamiento de Rivera en el pie que lo dejó tendido varios minutos en el terreno. Aún así, se mantuvo en el juego.

Con corredores en las esquinas, Emmanuel “El Pulpo” Rivera conectó un elevado de sacrificio al bosque izquierdo y los rojinegros rayaron la pizarra por primera vez en la noche. Pero la manada no corrió con la misma suerte que la novena de la capital y el episodio terminó con Edwin Díaz ponchándose mientras intentaba darle a un lanzamiento de Rivera.

El campeón bate 2025-26 con los Indios de Mayagüez volvió a hacer de las suyas en la parte alta de la sexta entrada, cuando pegó su segundo cuadrangular en lo que va del torneo para reducir la brecha a 5-2.

Los Cangrejeros, en cambio, volvieron a “picar” en la parte baja de ese capítulo. Tras Velázquez recibir una base por bolas, López sacudió un elevado de out al jardín central que permitió al guardabosques llegar a tercera. Con otra situación complicada en el panorama, González volvió a visitar la loma y sustituyó a Cabrera con Noel Pinto.

Ante el primer bateador que enfrentó, el zurdo cometió un error que no solo le permitió a Jeremy Arocho llegar a segunda, sino que también le dio paso a Velázquez para anotar la sexta carrera de Santurce.

Rivera tuvo la oportunidad de empujar otras carreras por los Leones, cuando consumió un turno en la apertura del séptimo episodio con Cancel en la segunda base y Valentín en la primera. Pero, esta vez, “El Pulpo” fue abanicado por el relevista David Lebrón.

Velázquez volvió a batear un doble con línea al jardín derecho en la apertura del octavo capítulo. En el siguiente turno, López conectó un sencillo al bosque central. Gracias a esto, Santurce colocó corredores en la tercera y en la segunda base. Cabrera procedió a otorgarle un boleto a Castro, que congestionó el tráfico y el experimentado lanzador fue sustituido por Andrew Marrero. Los Cangrejeros anotaron sus últimas dos carreras con una roleta de Morales al jardín a la tercera almohadilla.