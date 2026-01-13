El guardabosque Johnathan Rodríguez no llegó a la temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con la intención de conquistar premios individuales.

Su regreso a las filas de los Gigantes de Carolina tuvo el claro propósito de prepararse para los campos primaverales y seguir avanzando en su camino dentro del béisbol de Grandes Ligas.

Sin embargo, sus actuaciones en el terreno le tenían reservado el Premio al Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la temporada 2025-26 de la liga invernal boricua.

“En verdad, no estaba pensando en eso (del premio). Estaba enfocado en hacer lo mío y estar listo para en el Spring Training dar lo mejor de mí siempre... Gracias a Dios se dio”, compartió Rodríguez a Primera Hora previo a recibir el galardón este lunes en la entrega de los Valores del Año de la LBPRC, celebrado en el Arena Medalla de Distrito T-Mobile.

Rodríguez tuvo promedio de .265 al conectar 39 imparables, marcar 16 carreras, remolcar otras 23, líder del departamento, y conectar un cuadrangular en 40 partidos disputados. Recibió 14 boletos gratis y registró un OPS de .682.

El gigante superó al jardinero Dalton Guthrie, de los Leones de Ponce, y el antesalista Emmanuel Rivera, de los Indios de Mayagüez.

“Fue una temporada buena, de conocimiento, de estar ready para el Spring Training y hacer el equipo de Grandes Ligas. La meta es quedarme", comentó.

El jardinero, de 26 años, pertenece a los Guardians de Cleveland, organización que lo mantiene protegido en su róster de 40 jugadores. Rodríguez espera hacer el equipo grande desde el inicio de la temporada, tal como la pasada campaña cuando fue ascendido a tiempo desde la filial Triple A en Columbus.

Aunque vio acción en cuatro juegos al inicio del año, totalizó 31 apariciones a lo largo de la campaña en las Mayores, en la que conectó 14 imparables, dos jonrones, marcó seis carreras, remolcó otras 10 para un promedio de .197.

En Triple A, sacudió 16 cuadrangulares, 101 indiscutibles y remolcó 66 carreras. Bateó para .312 en 87 partidos.

Los campos de entrenamientos comienzan el 20 de febrero con tres choques en la Liga del Cactus (Diamondbacks-Rockies, Padres-Mariners y Royalss-Rangers), uno en la Liga de la Toronja (Yankees-Orioles) y un encuentro de exhibición (Red Sox-Northeastern University).

Aunque los Gigantes no lograron avanzar a la serie final tras caer en seis duelos de la semifinal ante los Leones, Rodríguez destacó lo que debería afinar para ver sus sueños cumplirse.

El puertorriqueño debutó en las Grandes Ligas en mayo de 2024.

“Siempre hay que mejorar cosas: jugar más fuerte y estar mejor preparados”, manifestó.

Cleveland cerró la temporada regular pasada como líder de la División Central de la Liga Americana con marca de 88-74. No obstante, su camino en la postemporada terminó en el tercer juego de la Serie del Comodín de la Americana frente a los Tigers de Detroit.