Sin perder de vista que la meta mayor es el campeonato, el piloto de los Leones de Ponce, Andy González, recibió este lunes el Premio de Dirigente del Año en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con humildad, dejando claro que, aunque el galardón lleva su nombre, el mérito pertenece a la novena.

“El premio es individual y lo recibo con los brazos abiertos, pero sin el respaldo de los coaches, las decisiones que tomamos juntos y sin el desempeño de los jugadores, nada de esto es posible. El crédito es más para ellos que para mí”, compartió González a Primera Hora previo a la entrega de los Valores del Año de la LBPRC en el Arena Medalla, ubicado en el Distrito T-Mobile de San Juan.

PUBLICIDAD

La distinción llega luego de una temporada en la que la franquicia de la Perla del Sur concluyó en el segundo puesto de la tabla de posiciones con marca de 23-17.

Asimismo, el anuncio de su premio arribó horas antes de que González guiara a los Leones a su primera serie final desde la campaña 2010-11, luego de haber estado ausente por ocho temporadas consecutivas entre 2014-15 y 2021-22.

Ponce, que eliminó a los Gigantes de Carolina en seis encuentros en la semifinal B, enfrentará en el baile de coronación a los Cangrejeros de Santurce en una serie a un máximo de nueve choques, que arranca este lunes en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

“Hasta ahora la temporada ha sido maravillosa. Queremos terminarla fuerte con el campeonato. El éxito que ha tenido la organización este año no es sorpresivo, pero tampoco pensábamos que iba a pasar tan rápido. Estamos contentos, pero falta terminar la serie final”, manifestó el estratega.

El camino hasta este momento no fue inmediato. González debutó como dirigente de la pelota invernal en la campaña 2019-20 con los Criollos de Caguas, tras el despido de Luis Matos, quien había dirigido al equipo por cuatro campañas y conquistó dos campeonatos.

Aquel reto marcó el inicio de su etapa al mando de un dugout en la LBPRC. Años más tarde, en la temporada 2022-23, primer año de los Leones tras su regreso a la liga, González se integró como instructor de banca.

PUBLICIDAD

Durante esa misma campaña y la próxima (23-24), asumió el rol de dirigente en sustitución de Edwin Rodríguez -actual gerente general del equipo-, dando paso a una transición que terminó de consolidarse en la temporada 2024-25, ya como dirigente en propiedad desde el primer día.

“Uno aprende todos los años con los diferentes equipos que tiene. Con este equipo he aprendido demasiado. La gente piensa que yo hago mucho, pero en verdad yo dejo que los muchachos sean ellos. Dejo que los muchachos cojan su carril, el carril derecho y cuando veo que se están saliendo, entonces lo enderezo”, relató.

Que empiece el baile

De cara a la serie final, González reconoció el reto que representa un rival agresivo y veloz como Santurce, líder de la fase regular con foja de 26-14, y que eliminó a Caguas en un sexto duelo en la semifinal A.

“Estamos bien confiados, sabemos que el equipo de Santurce es un equipo bastante rápido, que le gusta crear jugada, correr y robar muchas bases. Nuestra clave será mantenerlos fuera de la base, darles el primer out a ese primer bateador de cada entrada. Y con el bateo, crear situaciones cuando tengamos diferentes opciones. Eso lo hemos estado hecho. Lo demostramos en la temporada y lo demostramos en la semifinal contra Carolina. No debe ser la excepción ahora con la final”, dijo.

Los Leones batearon ante los Gigantes para .205 al pegar 40 imparables, anotar 22 carreras, disparar siete jonrones y recibir 14 bases por bolas. La efectividad en conjunto fue de 3.27.

PUBLICIDAD

Durante la etapa regular, los Leones tuvieron la mejor efectividad colectiva del torneo con 2.83. La fortaleza ha sido su rotación de lanzadores. Ponce cuenta con el Relevista del Año en la figura de Andrew Marrero, líder de salvados con 14.

“Nuestra fortaleza siempre ha sido el pitcheo y dependemos de ellos”, aseguró González.

No obstante, el domingo Rodríguez informó en declaraciones escritas que el zurdo y Novato del Año, Eric Torres, no estará disponible para la final.

“Eric Torres no se puede reemplazar, es un brazo que no importa quién tú traigas, no va a hacer lo mismo que hacía Eric... Nos da un golpe en el costado bastante grande, pero hay que seguir para adelante“, apuntó González sobre el particular.

En 23.1 entradas lanzadas, el zurdo no permitió carreras, terminó con récord de 1-0, accedió a seis imparables, otorgó siete boletos y abanicó a 39 rivales.

Torres pactó un acuerdo de liga menor con los Orioles de Baltimore.

Ponce reforzó sus filas con el primer bate de los Gigantes, Gabriel Cancel. González expresó la razón de dicha selección en el sorteo especial que les permitió seleccionar un pelotero, nativo o importado, de los rósters de Caguas y Carolina.

“Además de que nos mató en la serie de semifinal, y entendemos que el tipo está encendido, es un pelotero versátil que nos da flexibilidad a nosotros”, expresó sobre Cancel.

Cancel bateó .318 frente a los melenudos en la semifinal, con siete imparables y dos jonrones. Marcó cinco carreras y remolcó otras cuatro.

Para el primer juego defenderá el jardín izquierdo y ocupará el tope de la alineación.