El Estadio Hiram Bithorn será este lunes el primer escenario del baile de coronación de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), cuando se lancen al terreno los Cangrejeros de Santurce y los Leones de Ponce.

Las novenas disputarán el campeonato en una serie pactada al mejor de cinco juegos en un máximo de nueve choques. El segundo partido también se jugará en el estadio capitalino el martes, mientras que los tres siguientes se disputarán en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce.

La serie no solo definirá al equipo monarca de la campaña, sino que revivirá una rivalidad que no se veía en esta etapa desde la temporada 1972-73. En aquella ocasión, hace más de cinco décadas, la escuadra crustácea se alzó con el cetro al imponerse a los melenudos en seis desafíos.

Para los Leones, que eliminaron a los Gigantes de Carolina en seis encuentros en la semifinal B, la final representa un regreso anhelado. Ponce disputará su primera serie por el título desde la campaña 2010-11, luego de haber estado ausente por ocho temporadas consecutivas entre 2014-15 y 2021-22.

Santurce selló su boleto a la final al sacar de la contienda a los Criollos de Caguas en seis partidos también en la semifinal B.

Pese a que en la fase regular, Ponce mostró superioridad sobre Santurce al dominar la serie particular, 5-3, los Cangrejeros fueron los líderes del torneo con foja de 26-14. Los Leones le siguieron en el segundo puesto con récord de 23-17.

Los guiados por el Dirigente del Año, Andy González, anotaron 30 carreras frente a los crustáceos y permitieron 26 ante los piloteados por el mánager venezolano, Omar López.

Desde el retorno de Ponce a la LBPRC en la temporada 2022-23, los sureños lideran a los cangrejos con marca de 21-13.

Los números, sin embargo, reflejan contrastes interesantes según sus parques. Santurce, jugando en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner durante esta campaña, anotó 11 carreras, conectó 33 imparables y bateó para .252.

Ponce, por su parte, visitando el Bithorn, también marcó 11 carreras, aunque con apenas 24 hits y un promedio colectivo de .182, un dato que vuelve a demostrar que el cuerpo monticular ha sido la piedra angular de los Leones durante la corriente temporada.

Los Leones tuvieron la mejor efectividad colectiva del torneo con 2.83. La fortaleza ha sido su rotación de lanzadores, cuya mayoría viene de lanzar la campaña anterior en la Liga de Béisbol Superior Doble A. Ponce cuenta con el Relevista del Año en la figura de Andrew Marrero, líder de salvados con 14.

De cara a la final, los equipos reforzaron sus filas mediante un sorteo especial que les permitió seleccionar un pelotero, nativo o importado, de los rósters de los Caguas y Carolin. Los Cangrejeros escogieron al jardinero de los Criollos, Nelson Velázquez, mientras que los Leones apostaron por el primer bate de los Gigantes, Gabriel Cancel.

¿Por qué Santurce y Ponce a la final?

Ambos equipos llegan a la etapa culminante tras superar exigentes semifinales que concluyeron el viernes.

Los Leones batearon ante los Gigantes para .205 al pegar 40 imparables, anotar 22 carreras, disparar siete jonrones -tres de ellos de Edwin Díaz- recibir 14 bases por bolas y acumular 63 ponches. La efectividad en conjunto fue de 3.27.

Santurce, en tanto, dejó en el camino a los Criollos con una ofensiva de .234, con 47 indiscutibles, cuatro cuadrangulares, 23 carreras, 16 boletos gratis y 41 ponches.

Los Cangrejeros registraron el mejor promedio colectivo de las series semifinales, así como la mejor efectividad con 1.74.