La LBPRC ajusta el calendario de la serie final por las Fiestas de la Calle San Sebastián
Conoce las fechas en las que los Leones de Ponce y los Cangrejeros de Santurce jugarán.
PUBLICIDAD
La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) anunció este sábado el calendario de la serie final 2025-26, que disputarán los Cangrejeros de Santurce y los Leones de Ponce.
El calendario final aprobado responde a un ajuste necesario en el itinerario originalmente anunciado, el cual establecía el inicio de la final para el martes, 13 de enero. Dicho cambio surge tras una llamada conferencia entre representantes de las gerencias de los Cangrejeros y los Leones, con la participación del director de torneo, Carlos Berroa, y el presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza.
Relacionadas
Durante la reunión se discutió la información más reciente provista por el municipio de San Juan relacionada con la disponibilidad del Estadio Hiram Bithorn, como resultado de la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Luego de evaluar los escenarios logísticos y operacionales, se acordó un nuevo itinerario que fue aprobado por ambas franquicias y avalado por el municipio, garantizando así el mejor desarrollo posible de la Serie Final para los equipos, los fanáticos y los socios de transmisión.
Todos los partidos de la final comenzarán a las 7:00 p.m., con la excepción del juego del domingo, 18 de enero, que iniciará a las 6:00 p.m. en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner. Todos los encuentros serán transmitidos por Wapa Deportes.
Calendario de la serie final 2025-26 de la LBPRC
|Fecha
|Juegos
|Estadio
FechaLunes, 12 de enero
JuegosPrimer juego
EstadioEstadio Hiram Bithorn
FechaMartes, 13 de enero
JuegosSegundo juego
EstadioEstadio Hiram Bithorn
FechaMiércoles, 14 de enero
JuegosReasignación
Estadio
FechaJueves, 15 de enero
JuegosTercer juego
EstadioEstadio Francisco “Paquito” Montaner
FechaViernes, 16 de enero
JuegosCuarto juego
EstadioEstadio Francisco “Paquito” Montaner
FechaSábado, 17 de enero
JuegosReasignación
Estadio
FechaDomingo, 18 de enero (6:00 p.m.)
JuegosQuinto juego
EstadioEstadio Francisco “Paquito” Montaner
FechaLunes, 19 de enero
JuegosReasignación
Estadio
FechaMartes, 20 de enero
JuegosSexto juego*
EstadioEstadio Hiram Bithorn
FechaMiércoles, 21 de enero
JuegosSéptimo juego*
EstadioEstadio Hiram Bithorn
FechaJueves, 22 de enero
JuegosReasignación
Estadio
FechaViernes, 23 de enero
JuegosOctavo juego
EstadioEstadio Francisco “Paquito” Montaner
FechaSábado, 24 de enero
JuegosNoveno juego
EstadioEstadio Hiram Bithorn
*De ser necesario.