La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) anunció este sábado el calendario de la serie final 2025-26, que disputarán los Cangrejeros de Santurce y los Leones de Ponce.

El calendario final aprobado responde a un ajuste necesario en el itinerario originalmente anunciado, el cual establecía el inicio de la final para el martes, 13 de enero. Dicho cambio surge tras una llamada conferencia entre representantes de las gerencias de los Cangrejeros y los Leones, con la participación del director de torneo, Carlos Berroa, y el presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza.

Relacionadas

  1. Los Cangrejeros sobreviven 13 dramáticas entradas en Caguas y pasan a la final de la LBPRC

  2. Los Leones avanzan a la final de la LBPRC por primera vez en 15 años tras eliminar a Carolina

  3. Johnathan Rodríguez es el Jugador Más Valioso de la temporada 2025-26 de la LBPRC

  4. Fernando Cruz logra acuerdo con los Yankees de Nueva York y evita el arbitraje

Durante la reunión se discutió la información más reciente provista por el municipio de San Juan relacionada con la disponibilidad del Estadio Hiram Bithorn, como resultado de la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Luego de evaluar los escenarios logísticos y operacionales, se acordó un nuevo itinerario que fue aprobado por ambas franquicias y avalado por el municipio, garantizando así el mejor desarrollo posible de la Serie Final para los equipos, los fanáticos y los socios de transmisión.

Todos los partidos de la final comenzarán a las 7:00 p.m., con la excepción del juego del domingo, 18 de enero, que iniciará a las 6:00 p.m. en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner. Todos los encuentros serán transmitidos por Wapa Deportes.

Calendario de la serie final 2025-26 de la LBPRC

FechaJuegosEstadio
Fecha
Lunes, 12 de enero
Juegos
Primer juego
Estadio
Estadio Hiram Bithorn
Fecha
Martes, 13 de enero
Juegos
Segundo juego
Estadio
Estadio Hiram Bithorn
Fecha
Miércoles, 14 de enero
Juegos
Reasignación
Estadio
Fecha
Jueves, 15 de enero
Juegos
Tercer juego
Estadio
Estadio Francisco “Paquito” Montaner
Fecha
Viernes, 16 de enero
Juegos
Cuarto juego
Estadio
Estadio Francisco “Paquito” Montaner
Fecha
Sábado, 17 de enero
Juegos
Reasignación
Estadio
Fecha
Domingo, 18 de enero (6:00 p.m.)
Juegos
Quinto juego
Estadio
Estadio Francisco “Paquito” Montaner
Fecha
Lunes, 19 de enero
Juegos
Reasignación
Estadio
Fecha
Martes, 20 de enero
Juegos
Sexto juego*
Estadio
Estadio Hiram Bithorn
Fecha
Miércoles, 21 de enero
Juegos
Séptimo juego*
Estadio
Estadio Hiram Bithorn
Fecha
Jueves, 22 de enero
Juegos
Reasignación
Estadio
Fecha
Viernes, 23 de enero
Juegos
Octavo juego
Estadio
Estadio Francisco “Paquito” Montaner
Fecha
Sábado, 24 de enero
Juegos
Noveno juego
Estadio
Estadio Hiram Bithorn

*De ser necesario.