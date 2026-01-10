La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) anunció este sábado el calendario de la serie final 2025-26, que disputarán los Cangrejeros de Santurce y los Leones de Ponce.

El calendario final aprobado responde a un ajuste necesario en el itinerario originalmente anunciado, el cual establecía el inicio de la final para el martes, 13 de enero. Dicho cambio surge tras una llamada conferencia entre representantes de las gerencias de los Cangrejeros y los Leones, con la participación del director de torneo, Carlos Berroa, y el presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza.

Durante la reunión se discutió la información más reciente provista por el municipio de San Juan relacionada con la disponibilidad del Estadio Hiram Bithorn, como resultado de la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Luego de evaluar los escenarios logísticos y operacionales, se acordó un nuevo itinerario que fue aprobado por ambas franquicias y avalado por el municipio, garantizando así el mejor desarrollo posible de la Serie Final para los equipos, los fanáticos y los socios de transmisión.

Todos los partidos de la final comenzarán a las 7:00 p.m., con la excepción del juego del domingo, 18 de enero, que iniciará a las 6:00 p.m. en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner. Todos los encuentros serán transmitidos por Wapa Deportes.

Calendario de la serie final 2025-26 de la LBPRC

Fecha Juegos Estadio Fecha Lunes, 12 de enero Juegos Primer juego Estadio Estadio Hiram Bithorn Fecha Martes, 13 de enero Juegos Segundo juego Estadio Estadio Hiram Bithorn Fecha Miércoles, 14 de enero Juegos Reasignación Estadio Fecha Jueves, 15 de enero Juegos Tercer juego Estadio Estadio Francisco “Paquito” Montaner Fecha Viernes, 16 de enero Juegos Cuarto juego Estadio Estadio Francisco “Paquito” Montaner Fecha Sábado, 17 de enero Juegos Reasignación Estadio Fecha Domingo, 18 de enero (6:00 p.m.) Juegos Quinto juego Estadio Estadio Francisco “Paquito” Montaner Fecha Lunes, 19 de enero Juegos Reasignación Estadio Fecha Martes, 20 de enero Juegos Sexto juego* Estadio Estadio Hiram Bithorn Fecha Miércoles, 21 de enero Juegos Séptimo juego* Estadio Estadio Hiram Bithorn Fecha Jueves, 22 de enero Juegos Reasignación Estadio Fecha Viernes, 23 de enero Juegos Octavo juego Estadio Estadio Francisco “Paquito” Montaner Fecha Sábado, 24 de enero Juegos Noveno juego Estadio Estadio Hiram Bithorn

*De ser necesario.