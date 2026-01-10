Los Leones de Ponce sellaron el viernes su clasificación a la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) al vencer y eliminar, 4-3, a los Gigantes de Carolina en el sexto juego de la serie semifinal B, celebrado en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Con el triunfo, los rojinegros se convirtieron en el primer equipo clasificado a la serie de campeonato 2025-26, marcando su regreso a la final por primera vez en 15 años. Además, Ponce buscará su primer título en 17 temporadas. En la final, los Leones enfrentarán a partir del martes a los Cangrejeros de Santurce.

PUBLICIDAD

La última ocasión en que Ponce levantó el campeonato fue en la temporada 2008-09, cuando derrotó a los Lobos de Arecibo para conquistar su undécimo cetro. Posteriormente, en la campaña 2010-11, los sureños cayeron ante los Criollos de Caguas en su más reciente participación en la serie decisiva.

En la loma, el zurdo Brady Tedesco (2-0) fue figura clave al lanzar seis entradas en blanco, en las que permitió apenas dos imparables y ponchó a siete bateadores. Por Carolina, Osvaldo Berríos (0-1) cargó con la derrota tras conceder una carrera en 2.2 episodios de labor.

La ofensiva de los Leones abrió el marcador con un cuadrangular solitario de Alex Dickerson por el jardín derecho en el sexto inning. En la novena entrada, Aldemar Burgos conectó doble al bosque derecho para remolcar a Matt Batten con la segunda carrera. Acto seguido, Dalton Guthrie se embasó por error defensivo, permitiendo que Burgos anotara la tercera vuelta rojinegra tras una segunda pifia en la jugada. Luego, Jesmuel Valentín elevó de sacrificio al jardín izquierdo para impulsar al corredor emergente Jankel Ortiz.

Carolina evitó la blanqueada en el cierre del noveno episodio con un jonrón de tres carreras del importado Félix Stevens, pero no fue suficiente para detener la celebración ponceña.