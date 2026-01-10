Caguas. Shed Long Jr. quebró un empate con un hit remolcador en la entrada número 13 y Brian Navarreto puso el juego en caja de seguridad con un grand slam para los Cangrejeros de Santurce ganar el viernes un dramático sexto partido de la Semifinal A, 6-1, frente a los Criollos de Caguas, adelantando a la final de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Los crustáceos disputarán el campeonato por primera vez desde 2019-20, año que ganaron su último cetro. Los rivales serán los Leones de Ponce, quienes eliminaron más temprano, 4-3, a los Gigantes de Carolina en el Coliseo Roberto Clemente Walker.

La final inicial el martes y se jugará a un máximo de nueve compromisos.

La Yeguita, con una alineación de jugadores que han pisado recientemente las Grandes Ligas, quedó fuera de la final por segundo torneo consecutivo. La novena del dirigente Ramón Vázquez se eliminó en semifinales el año pasado contra los Indios de Mayagüez luego de ganar el campeonato número 21 en 2023-24.

Tras un milagroso empate de los Criollos, 1-1, en el duodécimo episodio, Santurce reaccionó en la alta de la decimotercer acto en el abarrotado Estadio Yldefonso Solá Morales.

Jeremy Arocho y Yohandy Morales se embasaron con sencillos y un out frente a Christian López, sacado del partido por Nicholas Padilla.

Long Jr., Importado del Año, dio el hit de la ventaja al jardín central para los Cangrejeros tomar control 2-1.

Después de un indiscutible de Rubén Castro para llenar las bases, Navarreto desapareció la pelota al bosque izquierdo que despegó a Santurce, 6-1, desgarrando los corazones de los fanáticos criollos, quienes comenzaron a abandonar el parque tras el garrotazo del cátcher cangrejero.

Los fanáticos metropolitanos permanecieron en el graderío en espera de los últimos tres outs, sacados por el derecho Miguel Mejia.

Santurce pareció asegurar la victoria la duocécima entrada.

Andrew Velázquez recibió la primera base luego de una interferencia del receptor criollo Tomás Nido.

El veloz Velázquez se robó la segunda base, preparándo el escenario para el veterano Jack López, quien pegó un doble al jardín izquierdo contra Anthony Maldonado para la primera carrera del competitivo duelo.

Una nutrida fanaticada cangrejera en el Solá Morales comenzó a celebrar detrás del dugout visitante, esperando una carrera por horas.

Mejia recibió la pelota sacar los últimos tres outs antes menterse en aprietos.

Con dos fuera, Nido y M.J. Meléndez dieron imparables consecutivos para colocar corredores en las esquinas, intensificando el drama al filo de la medianoche.

Con la última esperanza en la manos de Nelson Velázquez, el jardinero dio un largo elevado al jardín derecho, provocando un choque entre Rubén Castro y Johneswhy Fargas para la pelota picar en la línea de advertencia.

Ismael Salgado, corredor emergente por Nido, anotó la carrera del empate con el Solá Morales enloquecido. Santurce pudo sacar a Meléndez en el plato para evitar la victoria local.

Santurce tuvo oportunidad de tomar la ventaja en la undécima. Con corredores en las equinas y un out, Shed Long Jr. disparó un elevado de out a García, quien tiró un cohete a segunda base para sacar fuera a Yohandy Morales antes de que Jeremy Arocho anotara, completando un doble play.

La jugada fue retada por Santurce y, luego de minutos de tensión en las gradas, la jugada permaneció para el alivio de los miles de presentes.

Tras acumular 10 ponches, García abrió la baja de la novena entrada por los locales con una roleta al jardín central contra el derecho Robert Gsellman. Luego de un bombo de Jancarlos Cintrón para el primer out al fallar en concretar un toque, Vázquez pegó sencillo para corredores en la inicial y la intermedia.

Santurce salió de aprietos con un batazo de Nido al guante de Gsellman, quien inició una doble matanza para obligar entradas extra en el Valle del Turabo.

Meji cargó con la victoria, mientras que el perdedor fue Padilla.