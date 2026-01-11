Pocas horas después del sábado perder el cinturón superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el británico Dalton Smith en el Barclays Center de Nueva York, el boricua Subriel Matías asumió la derrota sin rodeos.

El púgil puertorriqueño utilizó su red social de Instagram para hablarle directamente a sus seguidores y aceptar uno de los momentos más difíciles de su carrera.

“Gente, ¿qué les digo? Lo que nunca pensé que iba a pasar, que me dieran un nocaut en mi carrera”, expresó en un video tras el combate, que representó su primer revés por la vía rápida.

“Por primera vez me dieron un ‘No-Más-Tías’... Lo que yo estaba acostumbrado a hacer”, dijo, aludiendo a su reputación de un récord de 23 victorias con 22 anestesiados.

Sufrió la tercera derrota en su carrera.

El ahora excampeón también dejó ver su inconformidad con la forma en que el referí puso fin a la reyerta tras un gancho derecho de Smith (19-0, 14 KO’s) en el quinto asalto que tiró a Matías a la lona. Aunque “El Orgullo de Maternillo” pudo ponerse en pie de nuevo, la autoridad detuvo el combate.

“Pienso que fue mal parado o no sé. Hubiera preferido, como en otros casos, que me ‘mataran’. Así es el boxeo. Hay un referí y él hizo el trabajo que, según él, entendía que debía hacer”, comentó.

En el mismo video, se escucha a su promotor, Juan Orengo, diciendo: “Seguimos siendo campeón”.

De inmediato, Matías lo corrigió, con firmeza y sin espacio para autoengaños expresó: “No, no, excampeón”, dijo.

“Estamos activos. Bendiciones para todos”, concluyó.

El fajardeño habría recuperado su condición de campeón mundial el pasado julio al vencer por decisión a Alberto “La Avispa” Puello.

Matías había sido monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras derrotar a Jeremías Ponce en febrero 2023. Más tarde, en noviembre, hizo una defensa exitosa ante Shohjahon Ergashev, pero perdió la correa en la Isla en mayo 2024 ante Liam Paro por decisión unánime.