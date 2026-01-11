Cuando el derecho Andrew Marrero ponchó el viernes a Ezequiel Pagán para el out número 27, los Leones de Ponce celebraron de una forma mucho más sutil que los Cangrejeros de Santurce en Caguas. No hubo brincos ni botellas de agua volando sobre el terreno del Estadio Roberto Clemente, aunque el triunfo lo ameritaba.

Los Leones acababan de vencer, 4-3, a los Gigantes de Carolina en el sexto juego de la semifinal B para avanzar a la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) por primera vez en 15 años.

Fue el resultado de un proyecto a cinco años que trazaron los hermanos Misla cuando revivieron a la franquicia en 2021 y contrataron a Edwin Rodríguez como dirigente después de ocho temporadas sin pelota invernal en el sur.

“Esto es un logro de mucha gente. Todo el mundo está contento y, cuando digo todo el mundo, me refiero a los dueños, los fanáticos, los peloteros y el cuerpo técnico. Es un esfuerzo de mucha gente, empezando con los dueños, que se atrevieron a traer una franquicia que literalmente no tenía peloteros, bases ni terreno cuando empezamos. En cuatro años vamos para unas finales, así que está todo el mundo muy contento”, dijo Rodríguez, quien ahora sirve como gerente general de los Leones, a Primera Hora .

“Esto es un éxito rotundo. Esto era un proyecto a cinco años cuando empezamos con la familia Misla. Entramos a semifinales en el segundo año y ahora en el cuarto año pasamos a las finales. Ya se está viendo el producto con el grupo de jugadores, que identificamos hace cuatro temporadas como Jesmuel Valentín”, continuó.

Ponce se reservó a festejar su pase a la final con champán en el camerino, pero el veterano piloto de 65 años indicó que los rojinegros se encontraban el sábado trabajando en estrategias para la batalla que les espera con los Cangrejeros. Esto no es una sorpresa, considerando que la manada empezó su pretemporada el 17 de octubre, siendo la primera de las seis franquicias que comenzó a practicar de cara al torneo 2025-26.

Quizá este compromiso fue lo que impulsó a los Leones a terminar la serie regular en la segunda posición con marca de 23-17. Sin embargo, no fue hasta que adquirieron a los lanzadores Eric Torres y Bryant Salgado a mediados de septiembre en un cambio con los Criollos de Caguas que Rodríguez se dio cuenta de que esta podría ser la temporada que el campeonato de la LBPRC regresara a la “Perla del Sur”, luego de 17 años de espera.

“Para ser sincero, cuando se realizó el cambio con Caguas de Trei Cruz por Bryant Salgado y Eric Torres, ahí fue que empezamos a ver los nombres y nos dimos cuenta que teníamos unos brazos sólidos muy buenos… Cuando empezamos los entrenamientos, ahí fue que el coach de lanzadores, Giancarlo Alvarado, nos dijo: ‘Mira, aquí hay buenos brazos. Se puede hacer algo’. Ahí fue que empezamos a darle forma”, contó Rodríguez.

Eric Torres, lanzador de los Leones de Ponce. ( Suministrada )

De aquella novena ponceña retornó a la invernal hace cinco años, siguen con el equipo lanzadores como Marrero, quien lideró la liga en juegos salvados con 14 y fue nombrado Relevista del Año, junto a Orlando Ortiz, Julio Torres, Fernando Cabrera y Harold Cortijo.

Pero Marrero no fue el único integrante de la manada premiado en los Valores del Año de la LBPRC: Torres se llevó el Novato del Año tras registrar efectividad de 0.00, con 39 ponches y siete bases por bolas en 23.1 entradas lanzadas, mientras que Andy González fue nombrado Dirigente del Año. Salgado, por su parte, también fue uno de los mejores brazos de los melenudos durante la temporada regular, con promedio de carreras limpias de 1.62, 22 ponches y 15 bases por bolas.

“Bryant Salgado, cuando era prospecto de los Astros de Houston, estaba con Ponce, pero nunca le interesó jugar con Puerto Rico. Sí tenía un buen brazo. Bajaba a los 95 o 96 millas por hora, pero tenía dificultad en el control. Lo cambiamos a Caguas, pero lanzó en la Doble A con los Cachorros de Ponce y me dio la oportunidad de verlo. Ahí fue que me doy cuenta que el control llegó, sin perder la velocidad que siempre había tenido”, compartió el gerente general.

“No teníamos muchas opciones, pero decidimos corrernos un chance con uno que tira a 96 millas por hora y tiene 25 años. Eric Torres fue lo mismo. Es un muchacho que siempre he seguido desde que era prospecto de los Angelinos, pero nunca tuvo interés de jugar en Puerto Rico. Siempre ha puesto muy buenos números en Estados Unidos, pero lo que importó mucho aquí fue la disponibilidad de ellos de venir jugar”, abundó.

Responden los bates de Ponce

No es un secreto que su cuerpo monticular ha sido la clave para llegar hasta aquí, pero para ganar se necesita anotar carreras y los Leones han contado con bateadores que respaldaron a sus lanzadores a lo largo de la campaña, como Dalton Guthrie, William Simoneit y Edwin Díaz. Guthrie, finalista al Jugador Más Valioso, bateó para .295, con un cuadrangular, 13 carreras remolcadas y 41 sencillos en su debut en Puerto Rico.

“(Guthrie) ha sido nuestro mejor bateador y el más consistente a través de toda la temporada. Antes de firmar a un pelotero, uno tiene conversaciones con él y Dalton, desde la primera conversación, se sintió comprometido. Me dijo que podía jugar en tercera base, el jardín central o el izquierdo. Nos dejó saber que jugaría donde lo necesitaramos sin restricciones. Ahí supimos que era lo que estábamos buscando”, recordó Rodríguez.

Dalton Guthrie, refuerzo de los Leones de Ponce. ( Suministrada / Leones de Ponce )

“Simoneit, el cátcher, no se había destacado mucho ofensivamente en Estados Unidos, pero sí defensivamente. Era cuestión de conseguir a un buen receptor para que guiara a los muchachos detrás del home plate y corrimos el chance con William Simoneit, que eventualmente quedó líder de empujadas con 15”, agregó.

La última vez que los Leones levantaron el campeonato de la LBPRC fue en la temporada 2008-09, cuando derrotaron a los Lobos de Arecibo bajo la dirección de Eduardo Pérez para conquistar su undécimo cetro. Ahora, con Andy González al mando, tienen la oportunidad de añadir otro título a las vitrinas del Estadio Francisco “Paquito” Montaner, pero tienen el reto de vencer al mejor equipo de la regular en una serie de nueve juegos.

Una final entre los mejores dos equipos

Santurce finalizó en el primer lugar del escalafón de “La Pro” con récord de 26-14 y viene de eliminar a los Criollos, máximos campeones de la invernal, en la semifinal A. No obstante, los rojinegros ganaron, 5-3, la serie particular contra los Cangrejeros.

“Va a ser una serie bien buena. Nosotros le ganamos la serie a Santurce, pero en realidad no dominamos a Santurce. Todos los juegos fueron muy buenos y hasta el último out se podía ir de un lado o del otro. Santurce es un equipo bien completo y se reforzó muy bien para las semifinales con pitcheo (Luis Quiñones y Ashton Goudeau), lo que lo hace más incómodo todavía. Si nosotros queremos ganar el campeonato, tenemos que jugarle casi perfecto a un equipo bien completo como Santurce”, opinó el gerente general de los Leones.

Pero la realidad es que “casi perfecto” fue la forma que Ponce le lanzó a los Gigantes en la semifinal B. Carolina fue limitado a un promedio colectivo de .180, mientras que el cuerpo monticular de los Leones registró una efectividad de 3.27.

En los últimos cinco partidos, los abridores de los melenudos solo toleraron dos carreras limpias en 26.2 entradas para una efectividad de 0.62. El zurdo Brady Tedesco, permitió apenas una anotación en 11.2 capítulos.

La serie final está programada para comenzar el lunes en el Estadio Hiram Bithorn, pero el domingo se realizará el sorteo de jugadores. Ponce se reforzó en las semifinales con Emmanuel Rivera, campeón bate, y Tedesco.