Caguas. Bryan Torres tenía 15 años cuando vio desde las gradas del Estadio Hiram Bithorn a estrellas como Carlos Beltrán y Yadier Molina defender los colores de Puerto Rico durante la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2013.

El guardabosques de los Criollos de Caguas veía muy lejos la posibilidad de vestir algún día el uniforme de su isla como esos dos futuros miembros del Salón de la Fama, pero ese sueño de aquel joven cagüeño podría cumplirse en la próxima edición de este prestigioso torneo. Y es que Torres se perfila como una alternativa para ocupar el vacío que dejó Enrique “Kike” Hernández en los jardines tras someterse a una cirugía en el codo izquierdo.

“Para ese tiempo yo ni tan siquiera era jugador profesional. Era algo que uno soñaba sin saber que algún momento puedes ser uno de esos jugadores en el terreno. Es algo que ves bien lejos. Para mí, era una locura y ser ahora uno de esos nombres que está sonando para mí es superespecial”, dijo el versátil pelotero a Primera Hora .

Torres es el jardinero central con los Criollos en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), pero también tiene la capacidad de jugar en la intermedia. Además, como el primer bate de Caguas, promedió .299, con un cuadrangular y 13 carreras remolcadas en la serie regular. Por eso, el Jugador Más Valioso de la pelota invernal en la campaña 2023-24 entiende que puede contribuir de diversas formas al Team Rubio.

“No es un secreto que soy un jugador versátil. Puedo jugar tanto en el infield como en el outfield, tengo buena velocidad y sé poner la bola en juego. Creo que puedo hacer que las cosas sucedan. Lo digo porque, como primer bate, eso es de lo que me encargo”, opinó el guardabosques, de 28 años.

En diciembre, la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) entregó a las Grandes Ligas un listado con 35 peloteros elegibles para el certamen y deberá hacer un corte final de 30 a más tardar el 3 de febrero. Torres no compartió si fue incluido en esa lista preliminar, pero el antesalista José Miranda admitió que fue contactado por la FBPR durante este proceso de cara al Clásico, que se celebrará del 5 al 17 de marzo.

“Sé algunas cositas, pero son confidenciales y uno tiene que reservarse lo que uno sabe por el momento hasta que salga la lista. (Puedo decir que) se comunicaron conmigo. Obviamente, sería un honor y una bendición si represento a Puerto Rico”, confesó Miranda a este medio.

José Miranda corre las bases durante una jugada en un partido entre los Indios y los Criollos. ( Suministrada )

El tercera base, de 27 años, viene de una campaña complicada en las Mayores, en la que comenzó con los Twins de Minnesota, pero fue enviado a Triple A después de 12 partidos. Miranda bateó para .167, con seis imparables en 36 turnos, y decidió volver a “La Pro” con los Criollos por primera vez desde la temporada 2020-21 en busca de un nuevo contrato.

Con la novena del “Valle del Turabo”, promedió .232, con seis carreras remolcadas y un jonrón, en la regular, pero ahora en la postemporada frente a Santurce registra una media de .286.

“Me siento en ritmo ahora mismo. Estoy trabajando en diferentes cositas. Así es el béisbol y el bateo. Hay que hacer ajustes todos los días para mejorar. Yo podría ayudar a Puerto Rico en el Clásico de cualquier manera, así sea en defensiva u ofensivamente. Lo importante es estar ahí y ayudar de cualquier manera. Lo principal en la pelota es Grandes Ligas y el Clásico, eso no pare más, así que sería un honor”, comentó Miranda.

Disponible Vimael Machín

Otro miembro pelotero de la invernal que, al igual que Miranda, defendió los colores de Puerto Rico en el Clásico de 2023 es el experimentado jugador de cuadro Vimael Machín, quien terminó la regular con los Criollos bateando para .202, con dos vuelacercas y 12 carreras impulsadas. Sin embargo, ahora en las semifinales de la LBPRC contra los Cangrejeros elevó su promedio a .308, como suele hacer en esta etapa del torneo.

Machín también ha representado cinco de las últimas seis ediciones de la Serie del Caribe, pero no ha sido notificado por la FBPR acerca de una posible inclusión en el roster final para el Clásico.

“Estoy bien agradecido por la oportunidad que me dieron de representar a Puerto Rico en el Clásico pasado. Siempre he dicho que no todo el mundo tiene esa oportunidad y se me dio, gracias a Dios. Era algo que siempre anhelaba, pero hasta ahora no me han dicho nada sobre el otro roster que salió. Obviamente, estoy dispuesto a representar a Puerto Rico, más aún que será aquí en la isla. Eso es algo que no se da todo el tiempo”, indicó Machín a este diario.

“Yo pienso que podría aportar en lo que sea. Soy alguien que ha aprendido a jugar en más de una posición. Venir del banco, coger un turno… Lo que sea. Al final del día, si es con Puerto Rico, lo que importa es obtener la victoria”, abundó.

El experimentado pelotero disputó cuatro encuentros en la campaña anterior de las Mayores con los Orioles de Baltimore, en los que promedió .091, pero conectó un cuadrangular en su primer turno desde 2022.

Puerto Rico formará parte del Grupo A en la fase de grupos del Clásico 2026, junto a Cuba, Canadá, Panamá y Colombia. Esta primera etapa se llevará a cabo en el remodelado Estadio Hiram Bithorn, de San Juan. Los cuartos de final se disputarán en Houston, Texas, y las semifinales y la final, en Miami, Florida.